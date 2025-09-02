ドル円理論価格　1ドル＝147.00円（前日比+0.10円）

割高ゾーン：147.57より上
現値：147.26
割安ゾーン：146.42より下

過去5営業日の理論価格
2025/09/01　146.90
2025/08/29　147.54
2025/08/28　146.93
2025/08/27　147.39
2025/08/26　147.66

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。