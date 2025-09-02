面白いメンバーになりました。とはいえ、大変申し訳ないのですが、中央馬5頭の順位付けの一戦ではあります。地方のエースであろうリケアカプチーノも強い馬なのですが、ここは中央馬の中でも強い馬がそろいました。さすがに厳しいでしょう。

本命はルヴァンユニベールかなあ。まず今年のレパードSはレベルが高かったと思っています。で、この馬はズブい馬で内枠はどうかと思っていたので、前走は驚きました。今回も内枠ですが、地方交流のここは前走よりも難なく位置が取れそう。不良馬場のレパードSを激走した反動がなければ、好走必至なはず。

レパードSはレベルが高かったんですが、一方でひどい不良馬場だったので、能力を測るには難しかったところもあります。4着だったハグは1400メートルで2着があった馬で、不良馬場だから4着まで来られたという気がしないでもない。でも、1900メートルでも勝っているのだから関係ないのか？何だったら新馬戦でルヴァンユニベールに勝っているし。悩ましい。

ロードラビリンスはレパードSの大敗だけで人気を落とすようなら狙いたいですが、別にそんなに落とさなそう。それならばこれまた悩ましい（笑い）。ちょっとオッズが分からないので何とも言えないのですが、ルヴァンユニベールの単勝は5倍以上は付くと信じて、単勝ともろもろの馬券を買うか…。

大外2頭ももちろん有力だとは思います。ただし、レパードS組より上だとも思いませんが。実際にメイショウズイウンはロードラビリンスに負けているわけですしね。というわけで…。

馬券は単勝（5）5000円、馬複（5）―（12）5000円。ナルカミは展開利もありそうで、凡走はない気がします。ハグには後ろ髪を引かれますが、地方競馬での鞍上の経験値の差からも、この2頭で勝負！（芸人）

◇キャプテン渡辺 1975年（昭50）10月20日生まれ、静岡県出身の49歳。お笑い芸人。競馬歴は30年目。テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演中。著書「神の馬券術〜年間収支をプラスに変える43の奥義〜」（KADOKAWA）の著書も。