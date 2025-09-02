伊藤園が大幅続伸、記録的な高温の影響もあり第１四半期営業利益は１７％増

伊藤園<2593.T>が大幅続伸し年初来高値を更新している。１日の取引終了後、第１四半期（５～７月）連結決算を発表しており、売上高１３０８億７５００万円（前年同期比４．７％増）、営業利益８３億６０００万円（同１７．３％増）、純利益５７億１２００万円（同２８．６％増）となった。



全国的に記録的な高温・少雨だったことに加えて、前期に先行投資した広告宣伝費の効果もあり、主力の「お～いお茶」「健康ミネラルむぎ茶」ブランドの飲料製品を中心にリーフ・ドリンク事業の売上高・営業利益が好調に推移した。また、北米を中心に「お～いお茶」の海外販売も数量を伸ばした。



２６年４月期通期業績予想は、売上高４９００億円（前期比３．７％増）、営業利益２５５億円（同１１．０％増）、純利益１６０億円（同１３．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS