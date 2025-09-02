カンヌ出品『見はらし世代』黒崎煌代・遠藤憲一・井川遥・木竜麻生が演じる家族の再生を描く
俳優の黒崎煌代が初主演を務める映画『見はらし世代』（監督：団塚唯我）が、10月10日よりBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺ほか全国で公開される。
【動画】映画『見はらし世代』本予告
2023年度後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』で俳優デビューを果たし、一躍注目を浴びた黒崎。本作では、渋谷の街を舞台に、母の死をきっかけにバラバラになった家族の再生を模索する青年・蓮を演じる。
監督は、2021年の若手映画作家育成プロジェクトから生まれた短編『遠くへいきたいわ』で注目され、今年5月の「第78回カンヌ国際映画祭」監督週間にオリジナル脚本・初長編作で史上最年少（26歳）選出を果たした新鋭・団塚唯我。再開発が進む都市・渋谷を背景に、普遍的な家族の風景と都市がもたらす変化を繊細かつ軽やかに描き出した。
共演は、ランドスケープデザイナーの父・初を遠藤憲一、母・由美子を井川遥、姉・恵美を木竜麻生が務める。黒崎は「私のキャリアを最初から近くで観ていてくれた団塚監督だからこそ100%の信頼をもって撮影に臨むことができました」と語り、初主演への決意を明かしている。
公開された予告編は、海辺の別荘で過ごす家族4人の姿から始まる。仕事に追われる父、必死に支える母、将来に悩む姉、そしてまだ幼い蓮。やがてシーンは暗転し、胡蝶蘭の配送ドライバーとして働く大人になった蓮（黒崎）の姿が映し出される。疎遠だった父の帰国を知らされ、偶然の“再会”を果たす中で、失われた家族の時間と向き合うことになる。
本作は、2025年を舞台に「家族」「東京」「新しい景色」をキーワードに展開。きわめて軽やかに、ただし切実さは失わずに、観客に開かれた新しいスタイルの日本映画を提示する本作らしく、メインビジュアルも枠にとらわれない自由なデザインとなっている。
