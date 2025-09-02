窪田製薬ＨＤがＳ高、中国・台湾企業と「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の販売特約店契約締結 窪田製薬ＨＤがＳ高、中国・台湾企業と「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の販売特約店契約締結

窪田製薬ホールディングス<4596.T>がストップ高の水準となる前営業日比３０円高の８０円に買われ、年初来高値を更新した。１日の取引終了後、同社のメガネ型ＡＲ（拡張現実）デバイス「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の販売特約店契約に関する発表を相次いで行っており、手掛かり視されたようだ。中国の多元奇夢（北京）医療科技と福豪（上海）光学科技、台湾のＥｖｅｒＬｉｇｈｔ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔとそれぞれ販売特約店契約と売買契約を締結した。３社は販売後のアフターサービスも行う。



なお窪田製薬ＨＤは３月１３日に締結した坂田製薬（大阪府阪南市）との「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の販売に関する売買契約に関し、８月末までの履行期間において６００台の納品を見込んでいたが、現時点で坂田製薬からの発注に至っておらず、納品できていないと明らかにした。現在、契約の履行に関して協議を継続しているとしている。



