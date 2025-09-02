エスクロー・エージェント・ジャパン<6093.T>が反発している。同社は１日取引終了後、福島県郡山市と子会社のサムポローニアの相続人特定システム「ＡＩ 相続ミツローくん」を活用した相続人調査業務の実証実験を開始したと発表。得られた知見や成果は今後、全国の自治体に広く還元されていく予定だとしており、これが材料視されているようだ。



「ＡＩ 相続ミツローくん」は、サムポローニアが独自開発した相続人特定に特化したシステムで、戸籍謄本をもとに相続関係図を自動生成し、法定相続人の特定や相続割合の計算までをワンストップで実施可能なサービス。同社では「相続人特定業務のＤＸ」という新たなアプローチを通じて、高齢社会に備える自治体を支援し、持続可能な行政サービス体制の構築に寄与していくとしている。



出所：MINKABU PRESS