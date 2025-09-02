パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」(衛星劇場)

"昭和の新婚ラブコメ"という懐かしくも新鮮な世界観が人気を博した、芳根京子主演の春ドラマ「波うららかに、めおと日和」。妻・なつ美(芳根)と夫・瀧昌(本田響矢)による"瀧なつ"夫婦の愛おしいやり取りが大きな反響を呼び、SNSでも2人の関係性に熱い支持を寄せられた。

そんなドラマ人気が最高潮に盛り上がっていた6月――芳根は、東京・PARCO劇場で上演された舞台「パルコ・プロデュース2025『先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜』」の板の上にいた。主演は中井貴一、演出は映画監督・行定勲という豪華タッグで送る本作(9月28日(日)に衛星劇場にてTV初放送)は、発表当初から話題となり、さらに芳根の出演でも関心を集めた。

中井貴一の他、芳根京子、柚希礼音、キムラ緑子ら、実力派の競演が話題を呼んだ「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」 撮影：宮川舞子

代表作「東京物語」(1953年)などで知られ、公開から70年以上が経った今なお世界中の映画ファンを魅了し続けている名匠・小津安二郎。タイトルの"先生"とは、中井が演じる小津監督をモデルにした主人公・小田昌二郎だ。行定が中井に熱烈なオファーをして実現した本作は、苦悩する映画監督のある一日をユーモアと味わいたっぷりに描いた、オマージュでありフィクションである。

中井家は生前の小津監督と家族のような親交があり、小津は中井にとって"祖父"のような存在だったという。中井家に伝わるエピソードや思い出も織り交ぜて描かれる物語は、そうした縁もあって、舞台に不思議な厚みと説得力をもたらしている。

パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」 撮影：宮川舞子

作品の舞台は昭和30年代。テレビがお茶の間に広がり、映画がその黄金期を終えつつあった時代だ。

晩年を迎えた"先生"こと小田は、新作の撮影を始めたものの調子が出ない。娘のように可愛がる食堂の看板娘・幸子(芳根)の婚約の報告を受けるが、調子は上がらず遅々として撮影は進まない。そんな状況に、脚本家の野崎(升毅)や名女優・谷葉子(柚希礼音)も心配顔だ。みんなの前では粋な振る舞いをする小田だったが、「これが最後の１本になるかもしれない」――内心ではひどく混乱していた。

パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」 撮影：宮川舞子

中井が小津監督への敬意と愛を込めて臨む芝居は、まず、その内側から滲み出るような温かさが印象的だ。落ち着いた人間味のある語り口、自然体でありながら静謐かつ重厚な存在感にも惹きつけられる。

劇団M.O.P.の看板女優として知られたキムラ緑子扮する元芸者・花江を筆頭に、戦争未亡人・和美(土居志央梨)、銀座のホステス・千代(藤谷理子)ら、"幻想"の女たちに翻弄されるシーンは、コミカルでシュールな演技が可笑しみたっぷり。全編を通して、映画作りへの情熱と、どこか物悲しい男の哀愁が漂う円熟味の増した芝居が絶品だ。

パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」 撮影：宮川舞子

パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」 撮影：宮川舞子

芳根が演じる幸子は、朗らかで愛らしく、周囲を明るく照らす太陽のような娘。誰からも慕われる、芳根自身とも重なる魅力的なキャラクターを、純粋無垢で芯の通った演技で体現している。小田が「娘にして、心の恋人だ」と幸子に笑いかけるのも大いに納得だ。

幸子と小田のシーンは、本物の父娘のような距離感が、ふとした仕草や眼差し、セリフから滲む。2人の穏やかで柔らかなやり取り、小田から向けられる少し不器用な優しさがじんわりと観客の胸を温める。さらに、小田の"相棒"的な脚本家・野崎を抑揚の効いた芝居で魅せる升や、気高さを放つ女優・谷役で華を添えた柚希、小田の"古女房"ともいうべき存在の元芸者・花江役を阿吽の呼吸で演じ切ったキムラ緑子ら、実力派俳優たちとの見応えある掛け合いも舞台に奥行きとユーモアを与えている。

パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」 撮影：宮川舞子

映画を愛した一人の男と、それを取り巻く人々――昭和という時代を舞台に、中井貴一ら名優たちが織り成す繊細な演技のアンサンブルをぜひ堪能してほしい。

文＝川倉由起子

放送情報【スカパー！】

パルコ・プロデュース2025「先生の背中〜ある映画監督の幻影的回想録〜」

放送日時：2025年9月28日(日)19:30〜

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ