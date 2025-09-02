µÆ¿å¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¤Ø ÅöÆü¤·¤Ü¤Ã¤ÆÄó¶¡¡¢ÆÃÀ½¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È Â¢¿Í¤äÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
µÆ¿å¼òÂ¤¡Ê¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤òËÜ¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ëº£Ç¯4·î¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»ÜÀß¡ÖKIKUSUIÂ¢GARDEN¡×¤Ç9·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥ß´ÌÆþ¤êÀ¸¸¶¼ò¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤¯¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÅöÆü¤·¤Ü¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµæ¶Ë¤Î¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10Ç¯½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¡¢Â¢¿Í¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£ÃÏ¸µ¿·È¯ÅÄ¤ÎÏ·ÊÞ³äË£ÎÁÍýÅ¹¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤ÈÁêÀÈ´·²¤ÎÆÃÀ½¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
27¡Ê¤Õ¤Ê¡Ë¤°¤Á¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¢¿Í¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÈX¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ìÀÆ´¥ÇÕ¤â¹Ô¤¦¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¸á¸å3¡Á7»þ¡£»²²Ã¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç100Ì¾¸ÂÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤Ï15Ì¾¸ÂÄê¤Î¡Ö¥é¥Ü¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡×5000±ß¡¢20Ì¾¸ÂÄê¤Î¡Ö´çÌÚ²¼Î©¤Á°û¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×3000±ß¡¢50Ì¾¸ÂÄê¤Î¡Ö¸ÇÄêÀÊ¤Ê¤·¡×1000±ß¤Ê¤É¡£¥³¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ°û¿©¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤¬¤Ä¤¯¡£¸á¸å3¡Á4»þ¤ÏÆ±¼Ò¤Î¡ÖÆüËÜ¼òÊ¸²½¸¦µæ½ê¡×¤È¡ÖÀá¸ÞÏºÂ¢¡×¤ò¼«Í³¤Ë¸«³Ø²ÄÇ½¡£