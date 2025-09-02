ソニーとビクセン、合同で「星空フォトコンテスト2024」作品展を開催
「星空フォトコンテスト2024」ソニーマーケティング
ソニーマーケティング株式会社は、株式会社ビクセンとの合同作品展「星空フォトコンテスト2024」をαプラザ札幌にて、9月13日（土）から開催する。
4月5日（土）から全国のαプラザを巡回している合同作品展。これまでに銀座、大阪、名古屋、福岡天神（9月4日木曜日まで）を経て、札幌が最終会場となる。
展示するのは「星空フォトコンテスト2024」（ソニー）と「第5回 星空フォトコンテスト2024 ～それぞれの宙を見上げて～」（ビクセン）の受賞作品。動画部門の作品については、4Kテレビのブラビアで上映するという。
さらに、「星空フォトコンテスト2024」審査員による受賞作品講評会や、有料の撮影体験講座なども予定されている。
「第5回 星空フォトコンテスト2024 ～それぞれの宙を見上げて～」ビクセン
会場
αプラザ（札幌）
開催期間
2025年9月13日（土）～9月26日（金）
開催時間
11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）
定休日
なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）