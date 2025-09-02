ETF売買動向＝2日寄り付き、日経レバの売買代金は138億円とやや低調 ETF売買動向＝2日寄り付き、日経レバの売買代金は138億円とやや低調

2日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比18.1％減の323億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.1％減の249億円となっている。



個別ではｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> など12銘柄が新高値。



日経平均株価が118円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金138億8800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均149億9700万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億3000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が11億6600万円の売買代金となっている。



