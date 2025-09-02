¡Ö10Ç¯²á¤®¤Æ·îµë200Ëü¥¦¥©¥ó¡×¡Ä¤³¤ì¤Ç¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×ÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡á´Ú¹ñ
¡Ö²ñ¼Ò¤ËÄÌ¤¦¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£1Æü¤Ë¿©Èñ¤È¸òÄÌÈñ¤Ç2Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2110±ß¡Ë¤º¤Ä»È¤Ã¤Æ·î200Ëü¥¦¥©¥ó²Ô¤¤¤Ç¤âÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤ÇµÙ¤ó¤ÇÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦Êý¤¬¤Þ¤·¡×¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿å½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎô°¤Ê¿¦¾ì¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡×¡£
´Ú¹ñ¸ÛÍÑÏ«Æ¯Éô¤¬Âç³Ø¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÍÍê¤·¡Ö¿¦Îò¤Î¤¢¤ëµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÄÇ¯¡×200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¿¼ÁØ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ÇÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬¸ì¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤À¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤êÆ¯¤¤â¤»¤ºµá¿¦¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÄÇ¯¡×¤¬Ëè·î40Ëü¡Á50Ëü¿Í¤ËÃ£¤·²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åý·×Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤¦¤Á73.6¡ó¤ÏÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¿¦¾ì¤Ç¤Î¼ºË¾¤¬µá¿¦ÃÇÇ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£Ãæ±ûÆüÊó¤¬´ØÏ¢Êó¹ð½ñ¤Î¸¶Ê¸¤òÆþ¼ê¤·¤ÆÀÄÇ¯¤é¤¬¤Ê¤¼Ï«Æ¯»Ô¾ì¤òÎ¥¤ì¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¿¼ÁØÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¤Ê¤¼µî¤Ã¤¿¤Î¤«
ÀÄÇ¯¤é¤ËÂà¿¦ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢30¡Á34ºÐ¤ÏµëÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò33.7¡ó¤ÈºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹ÉÔÂ¤¬28.4¡ó¡¢¶ÈÌ³¡¦¿¦Ì³¤ÎÅ¬ÀÉÔ°ìÃ×¤¬24.2¡ó¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢19¡Á29ºÐ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¡¦¿¦Ì³¤ÎÅ¬ÀÉÔ°ìÃ×¤¬¤Ë31.4¡ó¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ÏµëÎÁ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬24.8¡ó¡¢3°Ì¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÌäÂê¤¬³Æ17.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½¢¿¦Á°¤Ë½½Ê¬¤Ê¼«²æÃµº÷¤¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ø¿¦Îò¤Î¤¢¤ëµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÄÇ¯¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¸ÛÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢µá¿Í°¶Àû¡¢¼º¶È¼êÅö»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¿¦Îò¤Î¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÏ©ºÆÃµº÷»Ù±çÀ¯ºö¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤Ê¡»ãÄó¶¡¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÀÄÇ¯À¤Âå¤¬»Å»ö¾ì¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤ÏÀÄÇ¯¤¬Âà¿¦¤ò·è¿´¤¹¤ëÍýÍ³¤òÃ±½ã¤Ë¡Ö»Ä¶È¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£À®²Ì¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÉÔÉ¬Í×¤Ê»Ä¶È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÅö¤Æ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÅØÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµÅö¤ÊÊó½·¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ç´Ñ¼°²óÅú¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃ±½ã·«¤êÊÖ¤·Ï«Æ¯¤À¤±¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤àµ¡²ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶ÈÌ³·Ð¸³¤Î¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¶È¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤â¡ÖÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê»Ä¶È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤¨¤Æ»Ä¶È¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ¯¤¤¤¿¤À¤±¼êÅö¤Æ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¼ç¤ò¤Ê¤·¤¿¡£
¢¤Ê¤¼Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«
Êó¹ð½ñ¤ÏÂç´ë¶È¤ò½ü¤¤¤¿°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Äã¤¯Ï«Æ¯°ÕÍß¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤â¡ÖÁêÂÐÅªÇíÃ¥´¶¡×¤ò°é¤Æ¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÅý·×Ä£¤Ë¤è¤ë¤È2·î´ð½à¤ÇÂç´ë¶È¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¤Ï593Ëü¥¦¥©¥ó¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï298Ëü¥¦¥©¥ó¤ÇÌó2ÇÜ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊÍµÊ¡¤Ë¡ËÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿Í¤òÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀÄÇ¯¤Ï¡Ö10Ç¯20Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¤â·îµë¤Ï200Ëü¥¦¥©¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½µ¤³Ú¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤¿µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÄÇ¯¤Ïµá¿¦¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄ¶Ã»´üÏ«Æ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³èÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤ÆÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆüÊ§¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡ÖÀ¯ºöÅª²ðÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î½ÀÆðÀ³ÎÊÝ¤âÉ¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÀÄÇ¯¤¬Æ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÊÏ©¤ò¿·¤¿¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤Ë30ºÐ¤ò´ðÅÀ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÅ¾¿¦¤ÏÉáÄÌ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ê³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤·»ä¤ÏºÇ½é¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤·¤Æ¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ê¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÄÇ¯¤¬Ë¾¤à»Å»ö¤Î¡ÖºÇÄã¾ò·ï¡×¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´õË¾Ç¯Êð¤Ï2823Ëü¥¦¥©¥ó¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ï63Ê¬°ÊÆâ¡¢ÄÉ²Ã¶ÐÌ³¤Ï·îÊ¿¶Ñ3.14²ó¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤ÏÀ¤Âå´Ö³Êº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡£ÀÄÇ¯¤Ï¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¡¢Âà¿¦¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ë¡¢¡Ö²ñ¿©»þ¤Î°û¼ò¶¯Í×¡×¤òºÇ½é¤Ëµó¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½µËö¶ÐÌ³¡×¡ÖÆÍÈ¯Åª¤Ê²ñ¿©¤Ø¤Î½ÐÀÊ¶¯À©¡×¡ÖÃëµÙ¤ß¤ÎµÙÂ©ÉÔ²Ä¡×¡ÖÇ¯¼¡ÍµÙ»ÈÍÑÀ©¸Â¡×¡Ö´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤ÆÂà¶Ð¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¾ï¼±³°¤Î¿¦¾ì¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÈË¼¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃË½÷¶¦ÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ç°½¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤ªÅò¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤µ¤¨È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÂà¿¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö´ûÀ®À¤Âå¤¬¾ï¼±Åª¤À¤È¹Í¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤ÈMZÀ¤Âå¤¬¹Í¤¨¤ë¾ï¼±Åª¤Ê¸ÛÍÑ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ö·ä¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡ØµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÙÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯Éô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·ë¶É´ðËÜ¤ò¼é¤ë¸ÛÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤³¤½ÀÄÇ¯¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤êµÙ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ù¤ë¸½¾Ý¤òËÉ¤²¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÀÄÇ¯¤¬½é¤á¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò²þÁ±¤·¡¢ÀÄÇ¯¤Ë¿¦¾ì¤È¿¦Ì³¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£