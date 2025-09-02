俳優の佐藤健（36）が1日、インスタグラムを更新。自宅を公開した動画に反響が寄せられている。

動画ではスタッフから「家賃いくらですか？」と聞かれた佐藤は「言える訳ないだろ！」と答え、人が住めるぐらいの玄関を通り、リビングへ。

ピアノが4台あるリビングを「これを置くためにリビングが広い必要があったんですよ」と説明。大きなソファも「ここにしかいないから」と、一部分しか使っていないと明かし、「『グラスハート』をやる上でピアノの練習をしないといけなかったんですよ。ここで寝てるんですよ。こうやって寝て、起きるじゃん。眠いな〜と思ってもたどり着くじゃん」と、ソファの側の床に置いてあるキーボードまで這っていく様子を公開、「そうすると練習するようになるのよ！」と説明。そして眠くなるとまたソファに戻ると、Netflixシリーズ「グラスハート」で佐藤が演じたミュージシャン藤谷直季のような生活を明かした。

そして「掃除とか自分でできるんですか？」の質問には「できない」と答え、上京したてでワンルームに住んでいた時は片付けを「してないよ。足の踏み場はない」と明かした。

そして冷蔵庫の中も公開。佐藤は「今日、TENBLANKのメンバーがうちに来て皆で料理をするんですけど、1人1品作るから料理の材料をさっき私が全部買い出しに行ってきたのでそれが詰め込んでます」と説明した。

この投稿に「お家をこんなに見せてくれるなんてビックリしちゃった」「もう健くんじゃなくてリアル藤谷直季やん」「全てグラスハートのためってすごいわ」「玄関でいいので住まわせて下さい」などのコメントが寄せられている。