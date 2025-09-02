8月31日、バンテリンドームナゴヤに詰め掛けた観衆は実に2万人超。根強い人気を誇示したのが、イチロー（51=マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）だ。

【もっと読む】「二刀流」大谷翔平と「記録」にこだわったイチロー…天才2人の決定的な差異

「高校野球女子選抜」対「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」の特別試合に「1番・投手」でスタメン出場。初回に2死球を与えたものの、終わってみれば1安打完封勝利。51歳ながら最速135キロをマークするなど観衆を大いに沸かせた。

松井秀喜、松井稼頭央、松坂大輔の元日本人メジャーリーガーも集結し、2年連続の出場となった松井秀は、三回に2年連続となる本塁打を右翼席中段に叩き込むパワーを見せた。

試合は「高校野球女子選抜強化プログラム」の一環として行われ、今年で5回目を迎えた。試合終了後にはイチローの野球殿堂入り表彰式も行われ、大団円を迎えた。

引退後のイチローは、野球界の裾野を広げる活動に熱を入れている。米国在住にもかかわらず来日し、学生野球資格回復の研修会に参加。訪問指導した高校野球部は10校を超えた。現役時代にたびたび1位を獲得した明治安田の2025年「理想の上司」でも17位タイにランクイン。若年層にもその名前が浸透しているのが現状だ。

そんなイチローをめぐって、監督就任待望論が浮上している。

「侍ジャパンの次期監督です」とは、NPB関係者だ。

「現任の井端弘和監督の任期は来春のWBC第6回大会まで。以降の代表監督は未定です。WBCが大いに盛り上がっているのは、日頃は野球に関心がない層の取り込みに成功しているから。侍ジャパンに大谷翔平ら日米のトッププレーヤーが集結することはもちろん、テレビ朝日、TBSが地上波で中継を行い、強化試合や情報番組などを通じて事前に盛り上げていることも大きい。

しかし来春大会は、米動画配信サービス大手のネットフリックスが日本国内における独占放送権を獲得。テレビ局は『敵に塩を送る』ような盛り上げは控えるでしょう。まして、大谷の出場も確定しているわけではない。NPBや侍ジャパン内にはWBC人気に対する悲観論が広がっている。

そこでイチロー監督です。地上波中継がなくなり、侍ジャパンのスポンサーを確保するうえで監督のネームバリューは重要度が増す。06年、09年大会連覇に貢献したイチローが侍ジャパンを率い、松坂、松井稼らWBCメンバーがコーチとして入閣すれば、さすがにテレビ局も軽く扱うわけにはいかなくなるはずです」

実際、今回の高校野球女子との試合のスポンサーには、佐藤製薬、SMBC日興証券、セブン-イレブン・ジャパン、オリックスグループなど名だたる企業が参入。

主催社・読売の評判も上々

侍ジャパン監督の人選は、WBC東京ラウンドを主催する読売新聞グループの意向も小さくないといわれるが、「読売内の評判も良いと聞いています」と言うのは、別のNPB関係者だ。

「イチローは現役時代にWBCに出場してから読売とのつながりがあり、ナベツネこと渡辺恒雄氏とも毎年のように顔を合わせていました。渡辺氏は生前の12年、マリナーズ時代のイチローと会話した直後に、『イチロー君の哲学、美学、心理学、経営学、政治学……。すべて理論的なことを教えられた。将来、巨人の監督になってくれって頼んだ』『あれほど頭のいい野球選手に会ったことがない。“イチロー”じゃなくて“一流”』とベタボメしたほど。女子野球に力を入れる読売としても、高校野球女子との試合に協力を惜しまないイチローに頭が上がらないのです」

実際、今回の高校野球女子との試合は、読売が主催に名を連ねている。

「監督就任のネックになるのは、イチローが普段、米国で生活し、マリナーズのフロントとして活動していること。年2回程度行われる強化試合への参加やスポンサー活動で日米を行き来する必要がある。契約金も歴代の監督以上の好条件を提示する必要があるでしょう。もっとも、監督が長期間拘束されるのは本大会の時くらい。侍ジャパンが本気で口説けば、実現不可能ではないと思います」（侍ジャパンに詳しいスポーツライター）

イチローは第1回大会参加時、認知度が低かったWBCについて、「この大会をみなで育てていかないといけない」と話していた。今もWBCへの思い入れは強い。26年大会の次は、28年ロサンゼルス五輪を挟んで、29年開催が予定されている。NPB、侍ジャパンの総意といえる「イチロージャパン」は実現するのか。

◇ ◇ ◇

ところで、イチローと大谷翔平はどちらも天才として知られるが、2人には「決定的な違い」がある。いったいどういうことか。何が、どう違うのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。