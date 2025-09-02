【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#71

広陵高（広島）で起きた、いじめ問題をめぐる一連の騒動。批判の矛先は「寮生活」というスタイルにも向いています。

実のところ私は寮での指導には前向きではありません。以前のコラムでも触れましたが、甲子園は自宅から通える地元の選手たちが一丸となって全国大会を戦う姿こそ理想だと考えているからです。仮に専大から「寮をつくろう」と持ちかけられても、お断りするつもり、とも書きましたね。

根底にあるのは地元志向ですが、もうひとつ正直な理由を挙げるなら、「管理できる自信がないから」です。

考えてみてください。多感な15〜18歳の子供たちが、逃げ場のない寮生活を送り、20人のベンチ枠を巡って激しい競争の3年間を送る。どうやってもひずみは生まれます。少人数ならともかく、毎年何十人も新しい選手が入ってくれば、数年単位で見た時、その中に問題児がひとりもいない、なんてことはあり得ない。野球の素質が最重要事項で、素行や性格は二の次、という野球部も残念ながら存在するでしょう。

野球に限らず、寮がある全国のスポーツ強豪校の指導者で「いじめゼロ」を確約できる人はまずいないはずです。

選手間のいじめはどれだけ気をつけても、残念ながら起きる時は起きてしまう。加害者を生まない指導をどうやって実現するのか、正解は存在しません。せいぜい確率を減らす取り組みがやっとです。広陵の場合は事後対応のずさんさが目立ちましたが、それは今回のコラムで私がお伝えしたい本質とは異なります。

専大松戸でも全員が自宅通いだから大丈夫と慢心するのではなく、チーム内に確執を生まないよう細心の注意を払っています。

例えば、ベンチ入り20人は単に上からうまい順に並べるわけではありません。代走や声出しの役割、日頃の努力や性格で精神的支柱になっている選手、伸びしろを見込んで経験を積ませたい下級生……。実力以外の要素で選ばれる選手が当然います。その分、押し出される選手の不満も強くなる。だからこそ、私は全員の前で「こんな理由でこの選手がチームに必要なんだ」と説明することをとにかく徹底しています。

納得の積み重ねが「専大松戸」というチームを形づくる。今年の夏も、ベンチから漏れてしまった選手たちは裏方で精いっぱいやってくれました。

これは1学年15人程度の少人数制だからできていることでもある。私にとってはこの規模が限界でしょう。それでも「必ずいじめを防げる」と胸を張ることはできません。

寮生活には今でも一定の需要があります。中学生や保護者から「厳しい環境で鍛えたい」「親離れをさせたい」という声を聞くことは珍しくありません。実際に「寮がないから専大松戸はやめます」と断られたこともあります。

志そのものは立派ですが、保護者も選手も、寮生活にはそれなりの覚悟を持って臨むべきでしょう。もっとも、私自身は選手の人生を預かる以上、寮というリスクを抱えるつもりはありませんが。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）