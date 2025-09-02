日米貿易交渉の中心となっている米国への自動車輸出関税は7月、これまでの27.5％から15％に引き下げることで合意した（トランプ大統領が4月に決めた追加関税25％を半分に引き下げ、従来の2.5％を乗せ15％に）。

終わらないトランプ関税交渉…踊らされる赤沢大臣、土壇場の訪米中止の深層と日本の今後

ところが合意から1カ月以上経つ8月末になっても15％の関税は実施されず27.5％の関税がかかったままなのである。

財務省による7月の貿易統計では米国向け自動車輸出額は4220億円と、前年同月比28.4％の大幅な減少となった。15％関税の実施時期は見通せず、現行の27.5％の関税が続けば国内自動車メーカーの輸出額の減少幅はさらに拡大することは避けられない。

自動車メーカー7社による2025年4〜6月期決算で、26年3月期は関税の影響で2.6兆円の大幅減益の予想が明らかになった。関税の影響を考慮しメーカー各社は米国内での値上げ時期、価格、さらに米国内へ工場移設、現地生産増といった対応を検討中だ。佃モビリティ総研の佃義夫代表がこう述べる。

「米国の関税の影響でドル箱の米国のほか、カナダ、メキシコの販売も苦境に立たされている。国内市場が収縮傾向のなか、各社国内販売の死守に四苦八苦しています。自動車メーカーは地方経済の柱です。各社米国での現地生産が進むことで、かつての電機メーカーのように空洞化の方向がさらに進むことが懸念されます」

トヨタ自動車は豊田市貞宝町に新工場の用地を拡張し、30年代初めの稼働で国内生産300万台体制を死守、国内販売を充実していく体制だ。同社の幹部社員がこういう。

「米国、中国、国内での販売が厳しいなか、販売先のターゲットを中東、アフリカへ広げています。収益の減少を補うためサテライトの部品メーカーを海外に売却する会社もありますが、うちは完成車工場も部品メーカーもファミリー体制で国内販売を充実させていく方針です」

追浜工場を閉鎖した日産は新型「ルークス」を販売、失地回復を期するが、同車は三菱自動車との共同開発で、生産も三菱自動車水島製作所だ。ディーラーからは「軽自動車で利益幅が少なくメリットがない」という声も聞こえる。先の佃氏が指摘する。

「米国輸出が少ないホンダでも関税の影響で儲けは前年比半減している。国内販売100万台の目標も70万台止まりで、これまで二輪車の売り上げで四輪車の赤字をカバーしてきた四苦八苦状態は変わらない。自立再生が難しい日産は、再びホンダとの合併の話が進む可能性は大きい。メーカーは『グループ化してもブランドは生きる』ことを目指すでしょう」

日本の自動車メーカーはいま生き残りの正念場を迎えている。

（ジャーナリスト・木野活明）