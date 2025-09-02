レッドソックスと契約延長した守護神アロルディス・チャプマン投手（３７）は１日（日本時間２日）に本拠地ボストンでのガーディアンズ戦前に記者会見を行い、「チームとチームメートに素晴らしい雰囲気があると感じているし、ファン、チームメイト、コーチ陣、メディカルスタッフにも恵まれている。私にとって簡単な決断」と話した。

今季年俸は１０７５万ドル（約１５億８０００万円）で、ボストン・グローブ紙によると、今回の契約延長で１００万ドル（約１億４７００万円）のボーナスを受け取り、来季は１２００万ドル（約１７億６６００万円）、３９歳になる２７年は１３００万ドル（約１９億１０００万円）の相互オプションが付くという。

今でもストレート、シンカーが１００マイル（約１６０・９キロ）超を計測する左腕はここ（ボストン）にずっと居たい」と話すが、その決断には父フアンさんが、そもそも大のレッドソックスファンだったことも大きく影響したようだ。

２００９年に米国へ亡命したチャプマンは「私がキューバに居た時もそうだったが、父は（テレビでメジャーリーグを）見る術を持っていなかった。だから今、（後に亡命した）父がここで試合を楽しんでいる意味はすごく大きい。今、（家族と）一緒に居られることはとても幸せだ」としみじみと語った。

この日は６―４の９回に大きな拍手、歓声を浴びながら登板。打者３人をわずか５球で三者凡退に打ち取り、２８セーブ目をマークした。今季は５９試合に登板し、５４回で７７三振と奪三振マシンぶりは健在。防御率１・００、被打率１割１分５厘、ＷＨＩＰ（１イニング当たりに許す走者数）０・６５、ストライク率７０パーセントはいずれもキャリア最高をマークしている。

特筆すべきは７月２３日のパイレーツ戦で１失点して以降、１６試合、１３回２／３を無安打無失点、１７三振４四球と無双状態。８月は１１回で１四球のみ。ワイルドカード争いで圏内の２位に付けているチームにとって間違いなくポストシーズン進出の切り札だ。