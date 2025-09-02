「最高のサプライズ」倖田來未、工藤静香と圧巻スタイルを披露！ 「いつまでも変わらずキレイ」
歌手の倖田來未さんは8月31日、自身のInstagramを更新。歌手の工藤静香さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】倖田來未＆工藤静香のツーショット
ファンからは「くぅちゃんがまさかしーちゃんのライブに来ているとは！」「2人が仲良しなの嬉しい」「最高のサプライズ」「素敵すぎる2ショット」「お2共カッコ良くてスタイル良くて」「いつまでも変わらずキレイ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「まさかしーちゃんのライブに来ているとは！」倖田さんは「工藤静香さんのコンサートファイナル公演in 大宮！ 行ってきました！！」と報告し、4枚の写真を投稿。工藤さんとのツーショットやお笑いタレント・レイザーラモンHGさんの妻で実業家の住谷杏奈さんも含めたスリーショットなどを載せました。長く活躍を続ける2人ですが、美貌とスタイルを現在も維持し続けています。
「歌姫同士の友情って良いなぁ」工藤さんも同日、コンサートについてInstagramに投稿。「『めちゃくちゃに泣いてしまいたい』を聴きたがっていた人はこの人 @kodakumi_official 倖田來未ちゃん」と紹介し、倖田さんとのツーショットを公開していました。ファンからは「歌姫同士の友情って良いなぁ」「贅沢なツーショット」といった反響が寄せられています。2人の今後の活躍にも期待したいですね。
