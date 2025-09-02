女の子に「器（うつわ）が小さい人だなぁ」と思われるLINE９パターン
モテる男性の条件としてよくあげられる「包容力」。裏を返せば、心の狭い男性は嫌われやすいのかもしれません。何気なく送ったLINEのせいで「小者」だと誤解されるのは避けたいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、どんなLINEに対して「器（うつわ）が小さい人だなぁ」と感じるのか、本音を聞いてみました。
【１】「もう俺はダメなのかもしれない」など、ヘコんでいることをアピールするLINE
「なぐさめてほしいんでしょうけど…情けない！」（２０代女性）のように、落ち込んだ感じのLINEは、ただ頼りないだけの印象を与えてしまうようです。LINEで弱音を吐かないのはもちろん、逆に女の子をなぐさめる余裕が必要かもしれません。
【２】「今、LINEしても大丈夫？」など、いちいち許可を取るLINE
「最初はやさしいと思うけど、だんだんウザくなる」（２０代女性）のように、何かにつけて許可を取ろうとするLINEも小心者に見えるようです。LINEをしていいかどうかは自分で判断しましょう。
【３】「この前の１２０円返してもらえる？」など、数十円単位まで書かれたお金の催促LINE
「そのぐらいは出してもくれてもいいんじゃ…」（１０代女性）のように、細かいお金をキッチリ取り立てようとするLINEにドン引きする女の子もいます。LINEでお金を請求するくらいなら、最初から貸さないようにした方がよさそうです。
【４】「ごめんね、つまらなかった？」などすぐに謝るLINE
「相手を気にしすぎ！ もっと堂々としたらいいのに」（２０代女性）のように、謝りすぎると男らしさのかけらもないという印象を与えてしまうようです。明らかに自分に非があるときは別として、むやみに謝るのは控えましょう。
【５】「今日ムカつくことがあってさ」などの愚痴LINE
「他人を許す気がない証拠。そんなに毎日嫌なことは起こらないと思う」（２０代女性）のように、寛容さのかけらもない男だと思われてしまうようです。一日の中で起こった楽しいことに目を向け、LINEの内容もポジティブなものにしましょう。
【６】ちょっと返信が遅れただけで、「返信はなしか…」とふてくされるLINE
「返信前にLINEされるだけでもウザいのに、子どもみたいにすねられてイラッ！」（２０代女性）のように、思い通りにならないことにすぐに腹を立てる男だと思われてしまうようです。返信を急かさず、じっと我慢する忍耐力を身につけましょう。
【７】ジョークに対して、「そんな冗談に付き合うヒマはない」などと本気で怒るLINE
「カリカリしすぎ。キャパも小さすぎ！」（２０代女性）のように、ユーモアのセンスどころか包容力もない男だとレッテルを貼られてしまいます。どんなに寒いギャグであっても、笑顔のスタンプを使って返信するくらいの余裕を見せましょう。
【８】「今どこで何しているの？」など、女の子の状況を把握したがるLINE
「何してたっていいじゃん！ 付き合ってもないのに彼氏ヅラ？」（１０代女性）のように、状況確認のLINEをたびたび送られると、束縛されている気分になるようです。深く考えずに送ってしまいがちな内容なので注意しましょう。
【９】返信が途切れたときの「俺、何か怒らせるようなことした？」とうろたえるLINE
「返信が遅れたくらいでオロオロしないでよ…」（１０代女性）のように、心配もいきすぎると小心者に見えてしまうようです。やりとりが途切れても慌てず、女の子のペースに合わせる余裕がほしいところです。
他にはどんな「女の子に『器（うつわ）が小さい人だなぁ』と思われるLINE」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
