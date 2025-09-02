健康診断で見落としがちな“大事なポイント” タンパク質不足が不調の原因だった？
健康診断などを受けると、コレステロールや血糖値など数値が基準値よりも高い項目ばかりに、なにかと目が行ってしまうもの。ですが、実は「基準値よりも低い項目」にも危険が潜んでいることもあります。
「健康診断の数値から、実は “隠れた腸トラブル”のサインが見えることも」と語るのは、『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』の著者で、10万人の腸を診てきた消化器内視鏡専門医の平島徹朗さんと秋山祖久さんです。
健康診断で低い数値を発見した問いの対処法や腸の状態を改善してくれる食材まで、日々の腸の状態を改善するテクニックをご紹介します。
（本記事は『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆健康診断の低い値も、きちんとチェックすべき理由とは？
みなさんは健康診断や人間ドックの結果が出たら、どこを見ますか？ コレステロール値や血糖値などが正常の範囲内（基準値）にあるかどうかだけを気にして見ていませんか？
実は、多くの医師も同じで、「数値が基準値を超え、なにかしらの細胞障害（＝病気）が起こったら対処する」という流れで診察をしています。健康診断の結果が基準値の範囲内だった場合は、もし、たんぱく質が不足していても、そこには焦点が当たらず、ほぼスルーされてしまいます。
つまり、健康診断結果は、基準値のオーバーの部分だけに着目して、低い値（不足している部分）にはあまり目をむけない傾向があるのです。
でも、このように診察した結果、受診者が抱えている問題を見逃してしまい、対処が遅れることもありえます。たとえば、更年期にさしかかり、悪玉コレステロール値が基準値を超えてしまった女性が投薬で数値を低下させたところ、体調を崩し、うつ病になってしまったというケースもあります。
◆身体のだるさや疲労感は、たんぱく質不足かも？
また、健康診断で問題がなくても「なんとなく体がだるい」「疲れが取れない気がする」といったことを感じたことはありませんか？ こういった「検査では原因がわからないけれど確かに不調を感じる」状態を「不定愁訴」と呼びます。
そして、この症状は、たんぱく質をはじめとしたさまざまな栄養不足が原因であることが多いのです。
つまり、健康診断の数値だけで「異常なし」としてしまうと、「数値が低く、栄養不足で体が弱っている」ことを見逃しがちになってしまうのです。一般的な健康診断に関していえば血液検査の結果を見て「数値が基準値内だからOK」などと安易に思わず、自分の体に足りない数値を見つけてみましょう。
◆卵を積極的に食べて、たんぱく質摂取量の底上げを！
腸活で大切な栄養素のひとつが、たんぱく質。
動物性と植物性があるたんぱく質は「1：1」でバランス良く摂ることが理想です。なかでも動物性たんぱく質ならば卵、植物性たんぱく質なら納豆でそれぞれ摂取するのがベストといえます。そのくらいこの2つは、腸にとってすばらしい食材なのです。
まず卵ですが、食物繊維とビタミンＣ以外のすべての栄養素を含んでいます。ビタミンDやビタミンB群が摂れ、大腸ポリープ予防にも効果があります。
コレステロールが気になる方がいるかもしれません。しかし実際はコレステロールは肝臓からつくられるものが80％、食事から摂取するものが20％であるため、食事からの摂取に関してはあまり気にする必要はありません。1日の摂取目安量は3個です（ただし基礎疾患がある人は1日1個）。
◆腸の状態を改善するため、食べてほしい食材は……
次に納豆です。納豆には水溶性食物繊維、不溶性食物繊維が「1：2」のバランスで含まれていて、両方の食物繊維を効率良く摂取できます。1日の摂取目安量は１パックです。
「健康診断の数値から、実は “隠れた腸トラブル”のサインが見えることも」と語るのは、『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』の著者で、10万人の腸を診てきた消化器内視鏡専門医の平島徹朗さんと秋山祖久さんです。
（本記事は『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』より一部を抜粋し、再編集したものです）
◆健康診断の低い値も、きちんとチェックすべき理由とは？
みなさんは健康診断や人間ドックの結果が出たら、どこを見ますか？ コレステロール値や血糖値などが正常の範囲内（基準値）にあるかどうかだけを気にして見ていませんか？
実は、多くの医師も同じで、「数値が基準値を超え、なにかしらの細胞障害（＝病気）が起こったら対処する」という流れで診察をしています。健康診断の結果が基準値の範囲内だった場合は、もし、たんぱく質が不足していても、そこには焦点が当たらず、ほぼスルーされてしまいます。
つまり、健康診断結果は、基準値のオーバーの部分だけに着目して、低い値（不足している部分）にはあまり目をむけない傾向があるのです。
でも、このように診察した結果、受診者が抱えている問題を見逃してしまい、対処が遅れることもありえます。たとえば、更年期にさしかかり、悪玉コレステロール値が基準値を超えてしまった女性が投薬で数値を低下させたところ、体調を崩し、うつ病になってしまったというケースもあります。
◆身体のだるさや疲労感は、たんぱく質不足かも？
また、健康診断で問題がなくても「なんとなく体がだるい」「疲れが取れない気がする」といったことを感じたことはありませんか？ こういった「検査では原因がわからないけれど確かに不調を感じる」状態を「不定愁訴」と呼びます。
そして、この症状は、たんぱく質をはじめとしたさまざまな栄養不足が原因であることが多いのです。
つまり、健康診断の数値だけで「異常なし」としてしまうと、「数値が低く、栄養不足で体が弱っている」ことを見逃しがちになってしまうのです。一般的な健康診断に関していえば血液検査の結果を見て「数値が基準値内だからOK」などと安易に思わず、自分の体に足りない数値を見つけてみましょう。
◆卵を積極的に食べて、たんぱく質摂取量の底上げを！
腸活で大切な栄養素のひとつが、たんぱく質。
動物性と植物性があるたんぱく質は「1：1」でバランス良く摂ることが理想です。なかでも動物性たんぱく質ならば卵、植物性たんぱく質なら納豆でそれぞれ摂取するのがベストといえます。そのくらいこの2つは、腸にとってすばらしい食材なのです。
まず卵ですが、食物繊維とビタミンＣ以外のすべての栄養素を含んでいます。ビタミンDやビタミンB群が摂れ、大腸ポリープ予防にも効果があります。
コレステロールが気になる方がいるかもしれません。しかし実際はコレステロールは肝臓からつくられるものが80％、食事から摂取するものが20％であるため、食事からの摂取に関してはあまり気にする必要はありません。1日の摂取目安量は3個です（ただし基礎疾患がある人は1日1個）。
◆腸の状態を改善するため、食べてほしい食材は……
次に納豆です。納豆には水溶性食物繊維、不溶性食物繊維が「1：2」のバランスで含まれていて、両方の食物繊維を効率良く摂取できます。1日の摂取目安量は１パックです。