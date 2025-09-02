Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

覚えたはずのフレーズが、実際の会話でスムーズに出てこないもどかしさ。誰もが経験あるんじゃないでしょうか。

単語、文法、発音…どれだけ頭でわかっていても「伝わるかどうか」の不安は、実践の場で壁となって立ちはだかります。「Wooask A8」は、そんな言語の壁を乗り越えるためのAI搭載デバイス。

この次世代翻訳機がどのようにして、「外国語話者ともっとうまくコミュニケーションを取りたい」との情熱を後押しするのかを紐解いていきます。

0.5秒の同時通訳。会話のラリーを遮らない

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask A8」は、オンラインなら144言語、Wi-Fiのない場所でも16言語の翻訳に対応します。話しかけてからわずか0.5秒で翻訳が完了。会話のラリーを途切れさせません。

イヤホンを介して、ハンズフリーのまま外国語話者との会話が可能。あたかも経験豊富な通訳が耳元に常駐しているかのような安心感をもたらします。

もちろん、画面を見せてのコミュニケーションも可能で、商談などの重要場面では画面表示すれば、双方の認識はより擦り合わせやすくなるでしょう。

累計金額1億1千万円超のWooaskブランド初！ChatGPT搭載！音声翻訳機「Wooask A8」 34,800円 【数量限定 30％OFF】Wooask A8 オフライン対応イヤホン内蔵 AI翻訳機 1点 商品をチェックする

翻訳のその先へ。AIが言葉の背景まで考える

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

「Wooask A8」の中核には、ただ翻訳するだけではない考えるAIが搭載されています。搭載されたChat AI機能は、海外出張をより円滑にするいわばポケットサイズのブレイン。たとえば出張先で、

「この近くで接待に使えるレストランは？」と問いかければ、国や文化に応じた提案が返ってくる。「取引先に納期確認のメールを」と言えば、違和感のない丁寧な文面が即座に生成される。

直訳では伝わらない「行間」まで掬い取り、ぎこちない直訳を自然なニュアンスに磨き上げてくれる。この機能が、言葉にビジネスを動かす説得力をもたらします。

旅の隙間時間を学びに変える

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

空港のベンチで過ごす1時間も、ホテルの朝の15分も。「Wooask A8」は、そうした「移動の余白」すら、語学の糧に変えてくれます。

あやふやな単語や文法を日本語文章を翻訳して答え合わせ約3000曲分（保存容量16GB）の音声コンテンツを保存可能、語学ポッドキャストで耳から学習ボイスレコーダー機能をメモ代わりに、時間のあるときにじっくり聴き返し

オフタイムにもあらゆる角度からインプットを手助け。会議や打ち合わせの振り返り以外に、ながら学習も可能です。

面倒なペアリングや設定は不要。電源を入れてすぐ使える

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

優れた機能を、日常のなかでストレスなく使いこなせること。それこそが、本当の意味で「信頼できる」テクノロジーではないでしょうか。

「Wooask A8」は、

Qualcomm製高性能チップの搭載ENC（環境ノイズキャンセリング）で喧騒の中でも声を正確に認識一度の充電で最大35時間稼働面倒なアプリ設定やペアリングは不要

使いたいときに、手間や違和感なく使えること。それこそが、現代のビジネスツールに求められる誠実さじゃないでしょうか。

言葉の壁を越え、ビジネスの可能性を広げる 「Wooask A8」。ChatGPT機能の利用には本来月額料金が必要ですが、今回それが1年間無料になる特典付きです。

一歩先のコミュニケーションを手にするためのAI搭載翻訳機、その詳細情報を以下からチェックしてみてください。

Image: ウェザリー・ジャパン株式会社

Source: CoSTORY