「9月2日」。今日は何の日でしょう？答えは「くず餅の日」！東京・亀戸天神社の参道で創業した船橋屋で生まれた「くず餅」の日が、「く（9）ず（2）もち」の語呂合わせで2021年に制定されました。漢字で表記する「葛餅」もありますが、記念日に制定されている「くず餅」とは何が違うのでしょうか。

「葛餅」と「くず餅」はそもそも原材料が違う！

9月2日を語呂合わせで「く（9）ず（2）もち」と読むところから、東京都江東区亀戸に本店を置き、くず餅・あんみつなどの製造・販売を手がける船橋屋が「くず餅の日」と制定。2021年（令和3年）に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。

『船橋屋亀戸天神前本店』 撮影／貝塚隆

実は「くず餅」は原材料によって2種類に分けられます。小麦澱粉を使った関東風「くず餅」と、葛粉からつくる関西風「葛餅」。本日の「くず餅の日」制定のきっかけになったのは前者。その「くず餅」が世に登場したのは、1805（文化2）年の第11代将軍・徳川家斉の時代。亀戸天神の参道にある「船橋屋」が売り出しました。

1805年、船橋屋初代・勘助が江戸の亀戸天神の参道に店を開き「くず餅」を販売（photoAC）

船橋屋初代の勘助は、当時、良質な小麦の産地であった下総国（千葉県北部）の船橋出身でした。亀戸天神社が季節ごとの花を目当てに、参拝客で賑わうのを見て江戸に上り、湯で練った小麦澱粉をせいろで蒸し、黒蜜ときな粉をかけた餅を作りました。やがて、亀戸天神社へやってくる参拝客の間で評判となり、いつしか「くず餅」と名付けられ、瞬く間に江戸の名物として広まりました。

明治の初めには、かわら版「大江戸風流くらべ」で、江戸名物として番付されるほど人気となりました。

450日かけてつくって、消費期限はたったの2日

200年を超える歴史の間、関東大震災や東京大空襲など大災害や戦災に見舞われました。明治中期に建築された船橋屋本店の建物は1945（昭和20）年3月の空襲で焼失してしまいましたが、発酵澱粉だけは奇跡的に被害を免れ、現在に至るまで伝統的な製法を受け継ぐことができました。

この船橋屋の命ともいえる唯一無二の「無添加発酵製法」で、現在の「くず餅」も作られています。グルテンを取り除き450日の間、乳酸発酵した小麦粉澱粉を蒸しあげるまで、すべて自然のままの無添加製法で丁寧にじっくりとつくります。約450日の製造工程にもかかわらず消費期限はわずか2日間。もっちりしっとりとした「くず餅」の一切れにはこだわりがギュッと詰まっているのです。

『船橋屋亀戸天神前本店』くず餅 撮影／貝塚隆

「腸内環境を整える！」とか「ダイエットにいい！」と言われる発酵食品ですが、温暖で湿度が高い日本には、昔から味噌、醤油、酢、みりん、糠漬けなど多くの発酵食品があります。そのなかでも「くず餅」は和菓子の中で唯一の発酵食品であることを初めて知り、日本の食文化の奥深さを改めて感じました。