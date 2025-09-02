兵庫県淡路市が舞台！「謎解きぶらリゾートスタンプラリー」開催
兵庫県淡路市では、2025年9月1日(月)から11月30日(日)まで、日本神話の『国生み』伝承が色濃く残る一宮エリアで、謎解きをテーマにしたデジタルスタンプラリー「謎解きぶらリゾートスタンプラリー」が開催される。
謎は、松丸亮吾が代表を務める謎解きクリエイター集団「RIDDLER」がオリジナルで制作。WEBやSNS上で出題された問題を、淡路市にしかない場所や物などを使って解き明かすと、抽選で合計39名に淡路ビーフなどの淡路島の特産品がプレゼントされる。
また、Instagramの投稿画像を使った問題を解くと抽選で5名に、松丸亮吾のサイン入り色紙をプレゼント。さらに、全問正解者にのみに贈られる特別な仕掛けも……！？
「謎解きぶらリゾートスタンプラリー」は、アプリダウンロード不要、参加無料のデジタルスタンプラリー。獲得したスタンプ数に応じて、淡路島自慢の特産品プレゼントに応募できる。各詳細は特設サイトにて。
