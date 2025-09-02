ダイエットのために散歩をしていたら「徘徊」と間違えられた？「ひとり歩きは危険だから歩かない」と屁理屈をいうおばあちゃん【作者に聞く】

ダイエットのために散歩をしていたら「徘徊」と間違えられた？「ひとり歩きは危険だから歩かない」と屁理屈をいうおばあちゃん【作者に聞く】