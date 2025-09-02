米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日までに更新された、お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。かつてレギュラー番組で共演したころのダウンタウン松本人志（61）が発していた、強烈な“ギラギラ感”について証言した。

今回の動画では鬼越の良ちゃんと金ちゃんが、野沢の半生やこれまでのエピソードを聞くなどしてトークに花を咲かせた。

88年〜91年にフジテレビ系で放送され、野沢がダウンタウン、ウッチャンナンチャン、清水ミチコらと出演していた番組「夢で逢えたら」の話題に。

野沢は「番組が当たりだして、やっぱみんな凄かったわけ。特に私はダウンタウンが凄いっていうか、松ちゃん（松本人志）が凄いと思ってたの。その時は（ダウンタウンが）“東京に出てくるぞ”っていう時で、まだ通ってたみたいな時だったから。たぶん後半はもう東京にいたかもしれないけど、でも“東京で当たるんだ”みたいなのあるじゃん。それがギンギンにあった時で、怖いくらいな時があって。やっぱ面白かったわけ。抜群に」などと当時の空気感を話した。

鬼越の金ちゃんが「松本さんはやっぱり、ずっと変わらずって感じですか？」と聞くと、野沢は「うん。“ギラギラ感”がハンパなかったんだよね。あの時」と回想した。

金ちゃんが「今のあの優しい松本さんじゃなかったんですね？」と聞くと、野沢は「全然。だから私、近年番組で（松本と）一緒になってさ、VTR見て（松本が）笑ったりしてるのを見ると、びっくりするもん。“え、笑ってる！人がやってることで笑ってる！？逆に怖い！”と思って。（当時は）“人がやってることで笑うもんか”みたいな顔してたというかさ、『殺す』みたいな顔だったじゃん。“ギンギンだったね〜」などと当時の松本が発していた雰囲気を振り返っていた。