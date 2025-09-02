ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎自動車道で車両火災 約20分後に鎮火 上り68.4KP付近（… 【続報】長崎自動車道で車両火災 約20分後に鎮火 上り68.4KP付近（9月2日午前8時44分ごろ発生） 【続報】長崎自動車道で車両火災 約20分後に鎮火 上り68.4KP付近（9月2日午前8時44分ごろ発生） 2025年9月2日 8時57分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県杵藤地区消防本部によると、2日午前8時44分ごろ、長崎道上り68.4KP付近で車両火災が発生した。同9時3分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ JR筑肥線姪浜〜西唐津で列車に遅れ 強風による運行規制（9月2日7時7分ごろ発生） 福岡県、2日も局地的に雷伴い非常に激しい雨が降る所がある見込み 前線が対馬海峡まで南下、日中の強い日差しで大気の状態も不安定に 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 伊東市, ネジ, 長野, 大船, 射出成形機, 生花, フローリング, リハビリ, 上田