JR筑肥線姪浜〜西唐津で列車に遅れ 強風による運行規制（9月2日7時7分ごろ発生）

2025年9月2日 8時37分

JR九州によると、2日午前7時7分ごろ、筑肥線加布里〜筑前深江で強風による運行規制を行った。この影響で同8時30分現在、同線姪浜〜西唐津の上下線で遅延が発生している。▶JR九州・運行情報

西日本新聞

外部サイト
災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検
福岡県、2日も局地的に雷伴い非常に激しい雨が降る所がある見込み
前線が対馬海峡まで南下、日中の強い日差しで大気の状態も不安定に
2日は九州で長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島（奄美地方除く）5県に熱中症警戒アラート
福岡、佐賀県と奄美地方も暑さ指数31以上の危険