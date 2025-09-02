『SPY×FAMILY』×「3COINS」がコラボ決定！ 「神コラボきた」「絶対争奪戦じゃんんんん」と話題
「3COINS」とアニメ『SPY×FAMILY』の公式Xが、9月1日（月）に更新され、コラボアイテムの発売が今秋決定したことが発表された。
【写真】放送が楽しみ！ 物語のキーとなるアイテムがちりばめられた『SPY×FAMILY』Season3メインビジュアル
■詳細は後日発表
この日それぞれの公式Xでは、「TVアニメ『SPY×FAMILY』by 3COINS COMING SOON」と書かれた1枚の画像が投稿された。
画像は、ロイド、アーニャ、ヨル、ボンドのフォージャー家4人のシルエットが「3COINS」らしい淡めの優しいタッチで描かれており、かわいらしいイラストがコラボアイテムの仕上がりを期待させるようなものとなっている。
なお、コラボアイテムのラインナップや発売日など詳しい詳細は、9月25日（木）に発表予定だ。
SNSでは発売を楽しみに待つファンからの反響が集まっており、「神コラボきた」「絶対かわいいって…！」「楽しみ！ワクワク」「絶対争奪戦じゃんんんん」「嬉しい！！お金無くなる！」「買っちゃう自信しかないわ…」などのコメントが見られる。
ちなみに、本コラボが発表された同日は、アニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系ほか）の初回が10月4日（土）23時00分より放送されることが発表され、キャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのメインビジュアルが公開されたことも話題に。この先も、Season3の放送に向けて『SPY×FAMILY』の最新情報であふれる秋になりそうだ。
引用：「3COINS」公式X（@3COINS_news）、『SPY×FAMILY』アニメ公式X（@spyfamily_anime）
