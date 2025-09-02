焼き鳥の街・久留米の名物イベント「久留米焼きとり日本一フェスタ」が27、28日、福岡県久留米市東町の東町公園である。2024年度に「久留米焼きとり」が、地域に根付く食文化をPRする文化庁の「100年フード」に認定されたことを記念し、今年は子ども向けに焼き鳥を焼く体験企画を用意。主催者は「食を通して久留米の魅力を知ってもらい、未来に食文化を継承したい」と話す。

市内の飲食店などでつくる一般社団法人「久留米焼きとり文化振興会」の主催。体験企画は小学生が対象で、豚バラなどを焼いて食べることができる。保護者の同伴が必要。参加無料だが、各日50人の計100人限定（先着順）で、QRコードから申し込む。

フェスタでは久留米市内の焼き鳥店のほか、福岡市の「焼鳥寛至」や八女市の「ひょっとこ」など計10店が販売予定。久留米ラーメンや筑後地区の地酒、アイスクリーム製造地場大手「丸永製菓」のアイスクリームも楽しめる。

27日は午前10時45分〜午後8時、28日は午前10時〜午後4時だが、いずれも売り切れ次第終了。雨天決行。振興会事務局＝0942（38）1811。

（岡部由佳里）