『鬼滅の刃』お金なくなりそう…新グッズに大反響 WEBくじで「財布死ぬ」「どっちが出ても当たりだ」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の第4弾キービジュアルを使用したWEBSHOPくじが登場することが発表された。9月4日正午よりufotableWEBSHOPにて販売がスタートする。
【画像】顔ヤバい！しのぶVS童磨の新グッズ 公開されたWEBくじ一覧
完成版イラストではエフェクトで隠れている部分まで楽しめる特別仕様のグッズとなり、A賞はビッグレイヤードアクリルパネル（2種）、B賞はレイヤードアクリルスタンド（2種）、C賞はレンチキュラーロング缶バッジ（2種）、D賞はレイヤードクリアカードセット（2種）が用意されている。
これにファンは「くじには手出さないつもりだったけど、全部この絵柄ならハズレ無しじゃねえか…！！オールスター感謝祭じゃああああああ！」「お金無くなる。。。そろそろ休みたい。。笑」「どっちが出ても当たりだ」「これはやばい、、底なし沼だ、、財布死ぬ」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
