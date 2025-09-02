ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¡¢·ü¾Þ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¤Ë³Ð¸ç¤ò¸ì¤ë
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¡ÊÂè113²ó¡Ë¤¬9·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè113²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î·ü¾Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤è¤ê¤âÉÁ¤¤¿¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ²¿Æü¤â»Å»öÉô²°¤Ë¤³¤â¤ë¿ó¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ö¤ÎÁ°¤Ç¡¢¿ó¤Ï¤³¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î·ü¾Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤è¤ê¤âÉÁ¤¤¿¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ²¿Æü¤â»Å»öÉô²°¤Ë¤³¤â¤ë¿ó¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ö¤ÎÁ°¤Ç¡¢¿ó¤Ï¤³¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£