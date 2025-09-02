文部科学省は１日、教員の確保や質向上の方策を盛り込んだ論点整理案をまとめ、中央教育審議会の部会に提示した。

教員志望者を増やそうと、大学の教職課程で学ぶべき内容を厳選することなどを打ち出した。中教審で詳細な制度設計を検討し、来年秋までに文部科学相に答申する予定だ。

公立学校教員の採用倍率は２０２４年度、小中高校すべてで過去最低となるなど、教員のなり手不足が深刻化している。論点整理案では、「教師の質向上と量的確保の両立を目指す必要がある」と明示した。

具体的には、教員免許の取得に必要な大学の教職課程について、▽必修科目を見直し、学生の興味や専門性を踏まえて柔軟に履修科目を選択できるようにする▽教員志望の学生を増やすため必要な単位数を削減する――といった方向性を示した。社会人が最短１年で大学院で教員免許を取得できるようにするため、新たな履修プログラムを設けることも提示した。

また、教員の質の維持・向上策として、研修への参加や育児などで一時的に教員の欠員が生じた場合に、カバーのため元教員らを該当の公立学校に短期派遣する仕組み作りにも触れた。