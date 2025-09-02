Photo: はらいさん

まだまだ暑い日が続きますね。外を出歩く際は、サングラスや帽子、日傘などを使って日除対策を行っている筆者ですが、ずっと試してみたかった暑さ対策グッズがありました。それが、冷感タオルです。

3COINSなら手軽に冷感タオルデビュー

Photo: はらいさん

筆者が購入したのは3COINSの「冷感フェイスタオル」。価格は税込550円（2025年9月1日時点でセール価格330円）なので、冷感タオルを試してみたい！って方にも優しい価格設定だと思いました。カラーはブラックとグレーの全2色です。

Photo: はらいさん

今回購入した冷感フェイスタオルの素材は、ポリエステル100%。水に濡らしてない状態だとヒンヤリ感は特になく、この段階ではサラサラとした肌触りです。

Photo: はらいさん

タオルの長さは40cm×100cmなので、首に掛けて使う分には十分な長さといえます。タオルの中央部分にはフックに引っ掛けるための紐が付いてるのも地味に嬉しいポイントかと。

水に濡らして、絞って、数回振るの3ステップでOK

Gif: はらいさん

冷感タオルを使うには、まずは全体を水で濡らします。ご覧のようにしっかりと水を吸ってくれます。タオルの色がグレーだと、水に濡れている部分、濡れていない部分が分かりやすいのが良いですね。

Gif: はらいさん

タオルを軽く絞ったあとは、数回ほど軽くフリフリ。水に濡らしてから冷感タオルが完成するまでにかかった時間は約30秒ほど。短い時間でサッと簡単に暑さ対策グッズを用意することができました。

8月後半の猛暑日に体験。これなら"敏感肌"の僕でも使えそう

Photo: はらいさん

水に濡らした冷感フェイスタオルをさっそく首に掛けてみました。第一印象としては、首全体がひんやりとして気持ち良いなと。

敏感肌の僕は、メントールの冷感効果によるヒリヒリとした痛みが苦手なんですが、この冷感タオルを使った限りではそういった症状が表れなかったのが何よりも安心しました。

Photo: はらいさん

また、36度の炎天下の中で冷感タオルを首に掛けながら自然の中を歩き回ってみました。首がひんやり涼しいと、体感温度が少し下がったようが気がして、暑さによる疲労も普段より感じづらかった気がします。少なくとも1時間半はひんやり感が残っていたのも感動しました。登山やフェスなどの屋外アクティビティでも活躍しそうですね。

冷感タオルはずっと気になっているけど、まだ試せていないという方におすすめしたい3COINSの冷感フェイスタオル。550円のお試し価格なところも魅力的だと思いました。

まだしばらくは暑い日が続きそうなので、僕はカバンやリュックサックに入れて持ち運ぼうと思います。

Source: Palcloset