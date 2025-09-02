Amazonにて開催中のセール「Amazonスマイルセール」の対象商品にTCLのゲーミングモニター各種が追加された。

対象商品には、85V型/65V型/55V型の量子ドットMiniLEDゲーミングモニターや、75V型量子ドット4K UHDゲーミングモニターなど、大型ゲーミングモニター各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】TCL 85V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED「85Q7C」

本商品は、量子ドットMiniLEDを搭載した大型ゲーミングモニター。TCLの量子ドットMiniLED技術は、量子ドットとOLEDの強みを融合し、ピクセルレベルのバックライト制御を実現。高ピーク輝度により、鮮明な映像体験を提供、高コントラストで深みのある黒と輝く白を忠実に再現する。4K 144Hzのネイティブリフレッシュレートにより、1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかな新しい映像を表示。eスポーツレベルの高パフォーマンスなゲーム体験をサポートする。AMD FreeSync Premium Pro対応で、不安定なゲームプレイやコマ落ちを解消し、いかなるフレームレートでもスムーズで途切れのないプレイを実現。

2.1.2chのOnkyo Hi-Fi サウンドシステム、Dolby Atomsなど優れた音響システムを搭載。臨場感あふれる立体的なサウンドや、深みや明瞭さといった細部の音までを明確に再現する。

【Amazon.co.jp限定】TCL 75V型 テレビ 4K 量子ドット 液晶「75T6C」

本商品は、優れた映像技術を搭載した量子ドット4K UHDゲーミングモニター。強化されたカラフル量子結晶素材を採用し、超長寿命を実現、ナノレベルの量子材料と有機材料を多層に共重合することで、光学特性と色彩特性を向上させ、より鮮やかな色彩を映し出す。バイオニックカラー最適化技術と組み合わせることで、より優れた発色効果をもたらすことができる。

また、AiPQプロセッサは、数多くのTCL独自の画質調整アルゴリズムを搭載。Ai クラリティ、Ai カラー、Ai コントラスト、Ai HDRなど、優れたインテリジェント感知能力を備えており、画質をピクセルレベルで調整することができる。クリアな音質と鮮明なセリフなど、細部の音まで忠実に再現するDolby Atmosを搭載。