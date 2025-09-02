700円って価格バグ！家電屋さんも冷や汗の100均の高コスパアイテム

ダイソーをパトロールしていると、スマホグッズと一緒に立派な自立式一脚が陳列されていました！長さも安定感も申し分なく、気になるお値段はなんと￥770（税込）。これは家電量販店も冷や汗をかく商品だと思います。とにかくコスパが良いので、ダイソーでお買い物の際はぜひ探してみてくださいね！

商品情報

商品名：スチール製自立式一脚（1.5m）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）

スタンド：最長149cm、最短64.5cm

ホルダー：最長8cm、最短6.5cm

総重量：470g（ホルダー除く）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーをパトロールしていると、家電量販店に並んでいそうな立派な一脚を発見しました。気になるお値段はなんと￥770（税込）。専門店泣かせの価格で思わず購入しました。

今回ご紹介するのは、その名もダイソーの『スチール製自立式一脚（1.5m）』。スマホグッズと一緒に陳列されていました。

スタンドの他に、スマートフォンホルダーとボールヘッドが付属しています。長さのある商品なので、たたんだ状態でも存在感があります。

付属品をしっかりとスタンドに取り付けていきます。スマートフォンホルダーには穴が2カ所付いていて、縦向きにも横向きにも対応しています。

スマホの他にも、総重量約2kg以下のカメラに使用できます。その際はカメラ底のネジ穴を、ボールへッドのネジに合わせてつなげます。この時ボールヘッドは、つまみをしっかり締めて固定させるのがポイントです。

快適に使える！ダイソーの『スチール製自立式一脚（1.5m）』

スタンドと1段目のつまみを緩ませ、ポールを持ちながらスタンドの足を広げます。スタンドの足がしっかり固定するまでポールを下げ、各所にあるつまみをガッチリ締めればOKです。

スチール製で安定感があり、ちゃんと固定させればぐらつくこともありません。ちなみに、スマホを真下に向けて固定もできますが、脚が映り込むので俯瞰撮影には向いてませんでした。

とはいえ、別売りのリモートシャッターを使えば構図の幅がグッと広がると思うので、上手に活用していきたいと思います！

今回はダイソーの『スチール製自立式一脚（1.5m）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。