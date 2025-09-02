千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

8月31日（日）放送の同番組では、放置されたダイアン津田が芸人たちからの暴露に絶叫する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は“完全売れっ子”となった津田に、“イジられる快感”と“ツッコミのキレ”を取り戻してもらうためのドッキリ企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置チャレンジ」が、1年ぶりに復活した。

津田と同期の中山功太、ネゴシックス、津田軍団の軍団員であるガクテンソクのよじょう、はんにゃ.の金田哲が協力者として参加。津田不在のまま番組収録を開始し、慌てて津田がスタジオに駆けつけたところから“30分放置チャレンジ”がスタートした。

©AbemaTV,Inc.

即座に状況を理解し、「俺もうそんなランクちゃうぞ」と不満をぶちまける津田。

「これの切り抜きでボロクソ書かれてんぞ！大きい声出してるだけって」と、1年前に実施された同企画に対する反響を明かし、序盤から仕掛け人一同笑いをこらえる事態になった。

©AbemaTV,Inc.

津田のプロフィールや近況を振り返る場面では、津田がMCを務める東海テレビのゴルフ番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』に過去ゲスト出演したこともあるノブからの暴露が。

「どっかのテレビ」ととぼけるノブに、すかさず津田は「プロデューサーと仲ようなっとったやないか！」「乗っ取ろうとしとるやないか！」と声を張り上げる。

©AbemaTV,Inc.

さらに、ノブが「前乗りしなくていいのに絶対前乗りして、共演のグラビアの子、女子プロゴルファーと一緒に…」と臆測を交えて語った言葉に、津田は「できるか！」と絶叫していた。