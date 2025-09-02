インド石油相 ロシア原油輸入削減せず、世界経済を高騰から守るのに役立っている インド石油相 ロシア原油輸入削減せず、世界経済を高騰から守るのに役立っている

インド石油相 ロシア原油輸入削減せず、世界経済を高騰から守るのに役立っている



米国が制裁対象であるロシアから原油を購入するのを辞めるよう圧力をかける中、インド石油相は資金の流れが世界経済を価格高騰から守るのに役立ったと主張した。



インド石油相は、インドは市場を安定させ世界的な価格高騰を防いできた、インドは全ての国際基準を遵守したため1バレル＝200ドルという壊滅的なショックが回避できた。インドはルールを破っていない、インドの輸入はG7の価格上限メカニズムに準拠していると述べた。



ＮＹ原油 時間外取引

東京時間08:39現在

ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝64.64（+0.63 +0.98%）

