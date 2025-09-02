「無印よりもこっちのがお得！」ハイコスパで楽ちんな100均のシート
商品情報
商品名：スクラブシート（40枚）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：20cm×20cm
入り数：40枚
販売ショップ：ダイソー
たっぷり入ってコスパも抜群！ダイソーの『スクラブシート（40枚）』
ダイソーで利便性とコスパの高さを兼ね備えた、優秀な商品を発見しました！
それが、こちらの『スクラブシート（40枚）』という商品。キッチンや浴室、洗面所などのお掃除に便利な、スクラブタイプのシートです。
筆者が購入した店舗では、キッチンペーパーなどと一緒に陳列されていました。
この手の商品はロールタイプのものが販売されていることが多いですが、こちらはあらかじめカットされたタイプ。
1枚ずつ袋から引き抜いてすぐに使えるので、片手でもサッと使えて楽ちんです！
しかも、40枚入りで220円（税込）と、コスパも抜群！ほぼ同じサイズ感の無印良品の商品だと30枚入りで300円近くするので、こちらのほうがお得です。
サイズは約20cm×20cm。
お掃除に使いやすい、ちょうどいい大きさです。
シートに細かい凹凸があり、ざらざらとした質感が特徴。
洗剤を使わなくても、しっかりこすれるので汚れが良く落ちます。
シートタイプなので、使い終わったらポイッと捨てられてメンテナンス要らずなのもいいですね。
シートタイプのいいところは、ハサミでカットできるという点。
そのままのサイズで使うのもいいですが、好きなサイズに切って使うことも可能です。
4枚にカットすることでよりたっぷり使えるので、かなりコスパ優秀ですよ！
破けにくいタフなシート◎サッと使えてこまめにお掃除できる！
シートを水に濡らして、汚れが気になる場所をこするだけ！
引っ張っても破けにくい丈夫なシートなので、ごしごしこすってもなかなかヘタレません。
汚れによっては中性洗剤を併用するのも◎
筆者は洗面所のお掃除に愛用しています。
気になった時にサッと取り出し、ちょっとこするだけで、汚れがスルッと落ちてくれるのがお気に入り！
お掃除のハードルが下がり、こまめにお手入れする癖が付きました。
今回は、ダイソーの『スクラブシート（40枚）』をご紹介しました。
ロールタイプだと片手がふさがっているとカットするのが手間に感じたり、取り出す際に床に落としてしまってシートを巻き取るのが面倒だったりと使いにくい面があったので、このタイプはありがたいなと思いました！
コスパも抜群なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。