»³ÅÄÍµµ®¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥é¥¸¥ª¶¦±é¤ò²ó¸Ü¡Ö»³ÅÄ²È¤Î¥é¥¸¥ª¤ò²¶¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×
ÇÐÍ¥»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬¡¢1Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ÂÉã¤Ç¥×¥íÌîµåÃæÆü¡¢¹Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó¤¬¡¢8·î16Æü¤Ë60ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÏÂÍø¤µ¤ó¤ò´Þ¤à°ì²È¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£ÊüÁ÷¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂÍø¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤â¤ª¤ä¤¸¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£ÀµÄ¾ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ª¤ä¤¸¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÊª¤Î¸«»ö¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö²¶¤Ï¤â¤Î¤¹¤Ã¤´¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤Î»³ÅÄ²È¤Î¥é¥¸¥ª¤ò²¶¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é²¿¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡×¤È²ÈÂ²´Ö¤ÇÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¤ÇÎ¢ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ë°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢²¶¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¢»³ÅÄ²È¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊüÁ÷Åö»þ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡Ù¤Ë¤È¤«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÆ±¤¸³Ø¹»¤Î2¤Ä²¼¤Î³ØÇ¯¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡ØÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡£Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡ØÉã¿Æ¤«¤éÀ¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤«¡£²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤ä¤¸¤¬³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤²¤¨¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂÍø¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ï»³ÅÄ¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸øÉ½¡£ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ï¤¬¤ó¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î°ä»Ö¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£