¥«¥Ö¥¹¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç9·îÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¥±¥ê¡¼¤¬Æ±ÅÀ2¥é¥ó¡õ¼ì·®ÂÇ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¥Þ¡¼¥¯
¡û¡¡¥«¥Ö¥¹¡¡7x¡Ý6¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î1Æü¡¡¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬ÅìÃÏ¶è4°Ì¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ¥«¡¼¥É½éÀï¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¹¥È¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢º¸Á°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Ä¾¸å¤Ëº£µ¨5¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×¤¬Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¥³¥ê¥ó¡¦¥ì¥¤¤¬½øÈ×¤Ë3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢4²óÎ¢¤Ë4ÈÖ¥Ï¥Ã¥×¤¬2»î¹çÏ¢È¯¤Î19¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÈ¿·â³«»Ï¡£°ì»þ5ÅÀº¹¤Þ¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5²óÎ¢¤Ë9ÈÖ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥¦¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯6²óÎ¢¤Ë¤Ï8ÈÖ¥À¥ó¥º¥Ó¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·²ÃÆþ¤Î3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥·¥Ð¡¼¥ì¤¬8²ó¤Þ¤Ç¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ë¤È¡¢8²óÎ¢¤Ë6ÈÖ¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤¬14¹æÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£Æ±ÅÀ¤Î9²óÎ¢¤Ë¤ÏÆó»à°ìÎÝ¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤ÆÎëÌÚ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Ö¥ì¥Ó¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æº¸Èô¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±äÄ¹10²óÎ¢¡¢Æó»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç6ÈÖ¥±¥ê¡¼¤¬º¸ÍãÀþ¤Ë°ÂÂÇ¤ò±¿¤Ó¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¾¡Éé¤Î9·î¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÎëÌÚ¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ÆÀÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¡¢1»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£º£µ¨À®ÀÓ¤òÂÇÎ¨.247¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.798¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£