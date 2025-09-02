卓球・中国超級リーグ

卓球・中国スーパー（超級）リーグの深セン大学チームに所属する平野美宇のチーム内での振る舞いが現地で注目を浴びている。世界ランク1位の孫穎莎、同4位の蒯曼らと共闘する中、中国メディアは「コートサイドでのサポートには、スポーツの国際的な友情とスポーツマンシップが体現されている」と報じた。

中国メディア「SOHU」は「卓球の試合で、珍しい光景が繰り広げられた。中国の孫頴莎がコートサイドでチームメイトの蒯曼にてきぱきと指導をし、傍らでは日本の平野美宇が蓋を開けてペットボトルの水を手渡すという細やかな気遣いを見せた」と、コート外でのサポートに目を向けた。

中国超級リーグは8月29日から第3ラウンドが行われ、8月30日の試合では蒯曼が0-2の劣勢から3ゲーム連取し、3-2で韓国のシン・ユビン（世界ランク17位）を破った。平野の気遣いは第2ゲームの終盤、タイムアウトを取った際に見られたもので、記事では「ペットボトルの水を、わざわざ蓋をあけて手渡した。この場面が試合のターニングポイントになった」と特筆された。

蒯曼の勝利に力を添えた平野の行動に対しては、「チームスピリットもまた称賛に値する」「コートサイドでのサポートには、スポーツの国際的な友情とスポーツマンシップが体現されている」と絶賛。蒯曼のコメントも紹介され「莎莎（孫穎莎）の指導と平野の励ましが大きな力になった。チームのサポートこそ、私の逆転勝利のキーポイントだった」と感謝していた。



