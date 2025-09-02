高校生ユーチューバー、ゆたぼん（16）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。学校への登校をめぐる元文部科学事務次官・前川喜平氏のポストに対し、私見をつづった。

前川氏は先月31日、自身のXに「学校がつらい子どもへ。学校へ行くことは、あなたの義務ではありません。学校へ行くことは、あなたの権利です。学校へ行く権利を持っているあなたは、学校へ行かない権利も持っています。もう一度言います。学校へ行かないことは、あなたの権利です」と投稿した。

ゆたぼんは、この前川氏のポストを添付し「学校がつらい子どもへ。この人は責任を取ってくれません！ 学校へ行くことは、あなたの義務ではありません。学校へ行くことは、あなたの権利です。でも学校に行かないで大人になってから困っても、この人は責任を取ってくれません！ 学校へ行く権利を持っているあなたは、学校へ行かない権利も持っています。もう一度言います。学校へ行かないことは、あなたの権利です。でも、学校に行かないで大人になってから困っても、この人は責任を取ってくれません！」と記した。

さらに「この人だけじゃありません！厳しいようだけど、僕も含めて、誰もあなたの人生の責任は取ってくれません！ 死にたくなるほど辛いなら学校に行く必要はないけど、現実的に自分の人生の責任は自分にしか取れないということは覚えておいてください！ “不登校”と“登校”の両方を経験して、独学で勉強して16歳で高卒認定試験に合格した僕からのメッセージをYouTubeにアップしました！もちろん、今も僕は日々勉強中です！」と述べた。

この投稿に対し、さまざまな反響の声が寄せられている。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると7月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。11日の更新で日本に到着したことを記している。