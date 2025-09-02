「結果出したのでかい」「出たらやるねえ」今夏に欧州移籍の24歳日本人FW、リーグ戦初得点にファン注目！「アグレッシブな姿勢が生んだゴール」
現地８月31日に開催されたデンマーク１部リーグの第７節で、今夏に湘南ベルマーレから福田翔生が加入したブレンビーはミッティランとホームで対戦。１−３で敗れた。
チームは黒星を喫したものの、この一戦に福田は０−１の81分から途中出場。リーグ戦３試合ぶりにピッチに立つとその７分後、敵陣ボックス内で味方のシュートを相手GKがはじいたボールに反応。ダイレクトで押し込んで、一時同点となるゴールを決めてみせた。
24歳FWにとって、これが移籍後リーグ戦初ゴール。SNS上では「アグレッシブな姿勢が生んだゴール」「一矢報いたか」「出たらやるねえ」「結果出したのでかい」などの声が上がった。
また、ベルギーメディア『DR』も、「交代出場のストライカー福田はリバウンドに素早く反応し、ミスできない距離からゴールを決めて、試合を一時、振り出しに戻した」と伝えている。
プレータイムが短いなかで目に見える結果を残した福田。まずはスタメン奪取を狙いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ミッティラン戦で決めた福田翔生のダイレクト弾！
チームは黒星を喫したものの、この一戦に福田は０−１の81分から途中出場。リーグ戦３試合ぶりにピッチに立つとその７分後、敵陣ボックス内で味方のシュートを相手GKがはじいたボールに反応。ダイレクトで押し込んで、一時同点となるゴールを決めてみせた。
24歳FWにとって、これが移籍後リーグ戦初ゴール。SNS上では「アグレッシブな姿勢が生んだゴール」「一矢報いたか」「出たらやるねえ」「結果出したのでかい」などの声が上がった。
また、ベルギーメディア『DR』も、「交代出場のストライカー福田はリバウンドに素早く反応し、ミスできない距離からゴールを決めて、試合を一時、振り出しに戻した」と伝えている。
プレータイムが短いなかで目に見える結果を残した福田。まずはスタメン奪取を狙いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ミッティラン戦で決めた福田翔生のダイレクト弾！