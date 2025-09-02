Snow Man向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』Episode9の場面写真＆予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』のEpisode9の予告編、場面写真、ストーリーが公開された。

■波乱の展開を予感させる場面写真が到着

解禁された場面写真は、心が通じ合いふたりの時間を満喫するヒルとジュンジ、そのふたりがプロジェクトメンバーと別行動をとることに不満を隠せず立ち去ろうとしているアート、満面の笑みでご飯をジュンジに届けるヒル、取材のためアプローチした美人記者に対するベイの行動が気になってしょうがないパット、勃発している問題に厳しい表情のジュンジや、アートに詰め寄るヒルの姿が切り取られており、またまた波乱の展開を予感させる。

場面写真とあわせて解禁された新予告では、Yukaのモデルが実は男性だという噂が流れ、SNSでは“Yukaゲーム ボイコット”などのヘイトコメントが拡散。そのなかには、”Yukaの正体はボスのジュンジ“という驚くコメントも。

一方でパットはベイとの関係を家族にはっきりと打ち明けるのを迷っており、「僕たちのことはまだ話さないほうがいい」とベイに後ろ向きな心境を吐露。ベイとパットが一緒に、パットの母と姉・ピムに挨拶する姿から、ふたりの関係も変化が起こりそうな予感。

さらに、会社の代表でもあるジュンジは、事態を重く見た本社から記者会見を開くよう強く求められ、ヒルをはじめとするスタッフはボスを助ける方法を必死に模索し始める。

解決策を模索し続けるなか、ヒルは噂を流したのがアートであることを突き止め、彼に直接会いに行き、「ジュンジの興味を引くため？」とアートに問いただすが、アートから「ジュンジから手を引け。そして会社を辞めろ」と告げられる。

そして記者会見の場で「弁解はありますか？」「どのように解決を？」と質問が飛び交うなか、まっすぐ正面を見据えるジュンジの姿が映し出される。はたしてジュンジは記者たちへどう説明するのか？ その後の展開はどうなるのと胸キュンを吹き飛ばし、ハラハラな展開が待ち受けていることを予感させる予告編となっている。

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』は、Leminoにて毎週月曜23時30分から最新話のディレクターズカット版を日本独占配信。第9話は9月8日に配信開始となる。

■Episode9あらすじ

かつていじめられっ子だったオタク気質のヒル（マーチ）は、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。ヒルは「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジ（向井康二）と出会うことになる。就職したのもつかの間、会社がゲームのサービスを終了することを発表し、落胆するヒル。心を痛めながらも前に進もうとする彼の情熱を見て、ジュンジがヒルにある提案をもちかける。ヒルはジュンジの提案したミッションをクリアできるのか？

■Episod9予告編

■番組情報

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』

09/01（月）23:30～ ※Episode8

Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他

(C)datinggame2025

