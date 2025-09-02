「服どこで買うか問題」→【大人のしまむら】で！ 40・50代の相棒♡「高見えボトムス」

トレンドの服も着たいけど、どこで買ったらいいのだろう……。そんな風に悩む40・50代は【しまむら】を選択肢に入れてみて。しまむらで展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】では、大人にこそ似合う「高見えボトムス」がずらり。今回は楽ちんとおしゃれを両立しつつ、トレンド感もあるボトムスをご紹介します。ぜひ相棒になりそうな1本を見つけて。

おしゃれを格上げしてくれるデニムパンツ

【しまむら】「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

夏のカジュアルスタイルをおしゃれに格上げしてくれそうなライトブルーのデニムパンツ。イージーパンツ仕様と、ワイドシルエットによってリラクシーな雰囲気を醸し出しています。裾のステッチがアクセントになり、きちんと感もプラス。トップスには白を合わせて爽やかな淡色コーデで抜け感を演出するとグッド。上品な大人カジュアルを叶えてくれそうです。

ゆったりなのにすっきりシルエットのシェフパンツ

【しまむら】「シェフパンツ」\1,639（税込）

足首に向かって細くなる、すとんとしたシルエットのシェフパンツ。ゆとりがありつつもスッキリ見えする優れものと言えそうです。アイボリー系カラーが上品見えをサポートし、キレイめコーデにもマッチします。ウエストがゴムになっているため、快適な穿き心地にも期待できそう。楽なのにおしゃれ感も出せる優秀パンツをサラッと着こなして。

大人が穿きたいバルーンスカート

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

こちらはトレンドのバルーンスカート。ふわっとしたバルーンシルエットながら、落ち感のある生地によって広がりすぎず上品な印象で、大人世代も気負わず着られそうです。カラーはブラックとチャコールの2色あるそう。こちらのチャコールは、爽やかなTシャツと合わせることで洗練された印象になり、大人も素敵に着こなせるはず。

トレンド感満載のデニムスカート

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

今年注目のデニムがコクーンスカートに。ウエストから緩やかにカーブを描き、裾に向かって細くなる独特なフォルムが新鮮で目を引きます。マキシ丈が気になる下半身をまるっとカバーしてくれるのも嬉しいポイント。トップスをインすると縦長が強調され、スタイルアップ効果も。今どき感を出しつつ人と差をつけたい時に、おすすめのスカートです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

witer：Yuri.H