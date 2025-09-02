おうちでヌン活しよ！【3COINS】アンティーク調でおしゃれ♡「新作雑貨」

ホテルのラウンジで過ごすような優雅なひとときを、自宅でも体験できたら嬉しいですよね。【3COINS（スリーコインズ）】では、気軽にヌン活を楽しめるアンティーク調のアイテムが新登場。そこで今回は、上品でおしゃれが魅力の「新作雑貨」を紹介します。

おうちヌン活ならまずはコレ！

アフタヌーンティーといえば、ケーキスタンドがあるだけで、おうちヌン活のクオリティも上がりそうです。こちらの「2段ケーキスタンド」は、ひとり時間を優雅に過ごしたいときにもちょうどよい大きさ。好きなケーキやサンドイッチをのせて、華やかに彩ってみて。

繊細なデザインでアンティーク感アップ

繊細なデザインがアンティーク感を高めてくれる「シルバーコースター」。ケーキスタンドと併せてセットすれば、テーブルコーディネートもより高級感のある印象に仕上がりそうです。グラスを持っているときも、置いているときもコースターのデザインと輝きがテーブルに華を添えてくれます。

「SILVER CAFE」と題して登場した【3COINS】の「新作雑貨」。どれもクラシカルで高級感があるので、おうちヌン活にぴったりです。ライン使いすることで、より統一感を演出できるので、気になる人はぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる