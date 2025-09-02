LE SSERAFIM KIM CHAEWON、日本語カバーで初のソロ主題歌に挑戦 Netflix『匿名の恋人たち』主題歌「告白」
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』（10月16日より世界独占配信）の主題歌が、韓国で大ヒットした片想いソング「告白」に決定した。歌うのは、韓国発の5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのリーダー、KIM CHAEWON。彼女が生まれる前に流行した名曲の日本語カバーに挑戦した。自身初となるソロ主題歌への喜びを語ったコメント映像も公開された。
【動画】KIM CHAEWON of LE SSERAFIM スペシャルインタビュー
「告白」は、歌手パク・へギョンが1999年にリリース。ときめきと希望に満ちたメロディーで片想いの心情を繊細に描き、多くの人々に勇気を与えてきた名曲だ。今回のカバーでは音楽監督・ダルパランが新たに編曲し、現代的にアップデートされたサウンドが加わった。
先日公開されたティーザー映像でも流れるこの楽曲は、不器用ながら恋に一歩踏み出そうとする壮亮（小栗旬）とハナ（ハン・ヒョジュ）の背中を、優しく押してくれるような仕上がりとなっている。
KIM CHAEWONが歌う「告白」フルバージョンは、『匿名の恋人たち』サウンドトラック・アルバムの先行配信曲として9月19日にリリースされることも決定。
「ひとりでドラマのOSTに参加するのは初めてなのですが、『匿名の恋人たち』のOSTに参加させていただくことが決まったときは本当にうれしかったです。『告白』という曲はとても有名な曲なので、普段からよく聴いていました。リメイクさせていただくことになって、とてもワクワクしました」と、貴重な経験となった今回のチャレンジについて明かしており、「初々しい恋の歌なので、ときめきと勇気を感じていただけたらうれしいです」と楽曲に込めた想いを語っている。
このスペシャルなコラボレーションに対し、主人公の壮亮役を演じた小栗は「KIM CHAEWONさんが歌ってくれることで、この作品にまた新たな風とニュアンスを付け加えてくれていて、彼女の儚い歌声が『告白』という曲にマッチしていると思います。本当にありがたいです」とコメント。
ハナ役を演じたヒョジュは「『告白』は実際に私が学生時代にとても好きだった曲です。この曲が台本に書かれているのをみた時、とてもうれしい気持ちになりました」と語っている。
本作は、“人に触れられない”ほど潔癖な御曹司と、“人の目を見られない”天才ショコラティエという、不器用な男女が織りなす大人のラブストーリー。日韓キャストと世界的スタッフが手がける、コミカルかつ温かい恋模様が描かれる。
あわせて、壮亮とハナが本作のとあるシーンで「告白」を聴くシーンを切り取った2ショットも解禁。列車で移動中、いつのまにか壮亮の肩にもたれかかるように眠ってしまったハナと、ハナが落としたイヤホンから流れる片想いのときめきを歌い上げる「告白」に、思わず笑みがこぼれる壮亮のまさに“ゼロ距離”の2人の姿が愛おしいカットとなっている。
人に触れられないはずの壮亮が、ハナだけには心を許すことができる、彼の想いがまさに「告白」の歌詞通りに“あふれそう”になる、本編でも重要なシーンが切り取られている。
■小栗旬のコメント全文
Q：「告白」という楽曲を聴いた時、どう思われましたか？
A：素敵な曲だなと思いました。原曲の「Confession」がリリースされた時代の曲が好きなので、自分の好きなテイストの曲だなと感じました。
Q：LE SSERAFIM KIM CHAEWONさんを知っていましたか？また、KIM CHAEWONさんは初のソロ主題歌となりますが、世界的に人気の彼女が主題歌を歌うことで作品にどのような影響をもたらしてくれると思いますか？
A：もちろん知っています。「告白」という曲がハン・ヒョジュさん演じるハナの好きな曲ということが、ある種のテーマになっています。改めて今回KIM CHAEWONさんが歌ってくれることで、この作品にまた新たな風とニュアンスを付け加えてくれていて、彼女の儚い歌声が「告白」という曲にマッチしていると思います。本当にありがたいです。
■ハン・ヒョジュのコメント全文
Q：「告白」を口ずさんだり聞いているハナの心情はどのようなものでしょうか？
A：片想いをしている人の気持ちに近いんじゃないかな。長い間、自分だけの世界で大好きな人を思い続けているけれど、その人の前に出ていく勇気がない…。そんな自分の状況を切なく感じてしまうんです。
Q： ヒョジュさんにとって「告白」はどんな思い入れのある曲ですか？
A：「告白」は実際に私が学生時代にとても好きだった曲です。たくさん歌ったり、聴いたりしました。この曲が台本に書かれているのをみた時、とても嬉しい気持ちになりました。積極的にこの曲を活用しようと意見を出しました。が、まさか主題歌にまでなるとは思っていなかったです。
Q：実際にLE SSERAFIM KIM CHAEWONさんの「告白」を聞いた時の感想
A：清らかで澄んだ歌声がドラマの雰囲気とも合う「告白」になったと思いました。たくさんの方に愛されているLE SSERAFIMのKIM CHAEWONさんが歌う「告白」を通じてよりたくさんの方にドラマを楽しんでいただけることを願っております。
