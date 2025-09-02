日本代表FW中村敬斗、ビジャレアルが31億円オファーもスタッド・ランスが放出拒否か

2023年からフランスのスタッド・ランスでプレーしてきた日本代表FW中村敬斗。

伊東純也と関根大輝も所属していたチームは来日ツアーを行うなど日本との関係性を強めてきたが、フランス2部リーグへの降格が決まったことで変化を余儀なくされた。

来年にはW杯が控えていることもあり、日本代表の主力である伊東は古巣であるヘントへ移籍。

25歳になった中村も移籍を希望しているものの、残留を強く望むクラブとの関係性が悪化しているとされている。

フランス2部リーグはすでに開幕しているが、中村は欠場が続いており、練習にも参加していないと伝えられている。

仏紙『L’Équipe』などによれば、スペイン1部ビジャレアルが中村獲得のために1800万ユーロ（約31億円）のオファーを提示したが、スタッド・ランスは、それを断ったという。

かつて久保建英もプレーしたビジャレアルは、昨シーズンのスペイン1部で5位となり、UEFAチャンピオンズリーグ出場権を得ている。

スペインの移籍市場は現地1日が最終日。中村獲得を拒否されたというビジャレアルは、1日にジョージア代表FWジョルジュ・ミカウターゼをリヨンから獲得している。