◆米大リーグ ブルワーズ８―１０フィリーズ（１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１日（日本時間２日）、敵地・ブルワーズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４打数無安打１四球３三振で、５０号本塁打は出なかった。フィリーズは最大４点差をひっくり返して逆転勝ちした。

ブルワーズは２３歳の怪物新人・ミジオロウスキーが先発。シュワバーは初回１死走者なしの１打席目に、３球で空振り三振。見逃しストライクだった初球の外角直球は１０１・４マイル（約１６３・２キロ）で、最後も高めの１００・９マイル（約１６２・４キロ）直球に手が出た。

４点を追う４回先頭の２打席目も、カウント２―２から１００・９マイル（約１６２・４キロ）で空振り三振。２点を追う５回１死三塁では左腕のアシュビーとの対戦となったが、見逃し三振を喫して３打席連続三振となった。６―６の同点となった７回無死一塁の４打席目は左腕のケーニッグに中直。８―８の９回先頭の５打席目は、右腕・ウリベと対戦し、フルカウントから四球を選んで出塁して、代走が送られて途中交代した。

シュワバーは８月２８日（同２９日）の本拠地・ブレーブス戦では圧巻の１試合４本塁打で一気に４６、４７、４８、４９号を放ったが、その後は４試合連続で本塁打なし。直近３試合で８三振を喫している。ドジャースはこの日試合がなく、大谷翔平投手（３１）は４５本塁打のままで、直近６試合は本塁打が出ていない。