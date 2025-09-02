ブレーブスは1日（日本時間2日）、レイズからウェーバーにかけられていた金河成（キム・ハソン）内野手（29）を獲得したと発表した。

キム・ハソンは23年にアジア出身内野手として初のゴールドグラブ賞（ユーティリティー部門）に輝いた名手で、昨季までパドレスでプレー。FAとなり今季から2年2900万ドル（約42億円）の契約（1年目終了後にオプトアウト付き）でレイズに加入した。

昨年9月に右肩を手術した影響で開幕は負傷者リスト（IL）で迎え、7月4日（同5日）のツインズ戦で今季初出場。ただ、この試合でふくらはぎを痛めた影響で数試合欠場が続いた他、腰痛など度重なるケガもあり、今季出場はわずか24試合にとどまり、打率・214、2本塁打、5打点だった。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は今回の動きについて、レイズ側は「キムを残留させて来年の好成績を期待するよりも、放出して資金を節約することを選んだようだ」と指摘。

一方で、今季開幕から出遅れ、現在ナ・リーグ東地区4位でプレーオフ進出が困難な状況にあるブレーブス側は「来年の巻き返しに賭けるなら1600万ドルは妥当な価格だと考えているようだ」とした。キム・ハソンの来季年俸は1600万ドル（約23億円）で、キムがオプションを行使して残留する可能性が高いと見込んだとみられる。

ブ軍は今季、ニック・アレンを正遊撃手に起用したが、守備力こそ問題ないものの打撃力に課題を残している。今オフ、遊撃手ではボー・ビシェット（ブルージェイズ）がFAとなるが、球団はFA選手に高額な資金を投入していないことから、獲得の可能性は薄いという。