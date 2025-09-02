「刺身をこぼして1年放置」登録者1200万人ユーチューバー・ツヤン、衝撃の“汚車”公開

韓国の大食い系ユーチューバー、ツヤンが自身の愛車を初公開した。

【画像】ツヤン、死んだ元カレからの暴行を告白

8月31日、ツヤンのサブチャンネルには「登録者1200万人ユーチューバーはどんな車に乗るのか？ツヤンの車を初公開」という動画がアップロードされた。

この日、ツヤンのマネージャーは「アパレル工場に行くのにジョンウォン（ツヤンの本名）が車で向かう。あまりに汚れているので洗車してから行く。社長の車を初公開します」と予告。

するとスタッフが「ポルシェじゃないかって噂もある」と憶測を口にすると、マネージャーは「とんでもない状態です。車を見せないと言われていますが、中は最悪。床には通販のゴミやペットボトルが散乱し、匂いもひどい。以前テイクアウトした刺身を車内でこぼしたまま1年以上放置されています」と暴露し、衝撃を与えた。

（画像＝ユーチューブ）ツヤン

その後、ツヤンが乗って現れたのは韓国・双竜自動車のSUV「トーレス」だった。ツヤンは「名前は“トレング”。買って2年になります。私は車に名前をつけるんです。前の車は“テシク”で、テスラでしたが両親に譲りました。車が古くなっていたので母にあげました。私は車が本当に好きです」と語った。

購入理由については「2年前スノーボードにハマっていて、道具を積むために大きな車が必要でした。でもここ数カ月は乗っておらずホコリが積もっていました。あまりにひどかったので自分で拭きました」と説明した。

さらにセルフ洗車場でマネージャーと洗車に挑戦。スタッフが「買ってから一度は洗車した？」と尋ねると、ツヤンは「していないと思う。ごめんなさい」と正直に答え、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ツヤン（Tzuyang）プロフィール

1997年4月25日生まれ、本名パク・ジョンウォン。2018年頃からユーチューバーとして活動。見た目とはギャップのある“大食い”動画で愛され、YouTubeチャンネル登録者数は1140万人（2025年1月現在）に上る。韓国ギャラップ社が2024年6月に発表した「韓国人が最も好きなユーチューバー」で1位を獲得しており、テレビ番組やCMにも出演して活躍。ゲームグラフィック＆漫画アニメーション学科を卒業しており、絵がとても上手い。